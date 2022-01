Solidaridad desde la acción

ayuda. La situación de indefensión que ha creado la pandemia sanitaria ha reforzado el papel del Centre Solidari d’ Aliments de Sagunt que trabaja en la recogida de alimentos, productos de limpieza y demás elementos que pueden facilitar la vida a familias que no pueden salir adelante. La labor de esta organización se ha sincronizado con servicios sociales municipales y otras entidades con el objeto de no duplicar recursos pero, y ante todo, con el firme objetivo que todo el vecindario pueda salir adelante. «La crisis sanitaria está siendo mucho más compleja y grave de lo que parece; hay muchas familias que necesitan ayuda; un mínimo para su alimentación; productos de limpieza tan necesarios frente al Covid o incluso algún otro tipo de sustento», apuntaba Cecilia Albelda del Centre Solidari. Su acción pasa no solo por la recogida de alimentos sino por concienciar de la necesidad de cooperar en la construcción de una sociedad más justa. Por ello, también se han sumado a la acción los jóvenes del Centro Ocupacional Socoltie. Una intervención desarrollada en forma de campaña solidaria mediante la cual los jóvenes han recogido alimentos y trabajado desde el compromiso por un Sagunt más solidario. «Seguimos así consolidando los valores del cooperativismo; los participantes del Centro Ocupacional Socoltie han vivido intensamente esta campaña», añadían. El Centre Solidari d’Aluments cerró 2021 con una recolecta de casi 10 toneladas de alimentos y ha forjado una campaña desde septiembre que, por el momento ya ha recogido más de 1.600 kilos para avanzar en la consolidación de una ciudad inclusiva e igualitaria desde la cooperación.