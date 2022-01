Desde la Asociación Vecinal La Forja queremos reivindicar la labor ejercida por esta asociación desde el inicio de su andadura y en particular de los últimos años. Desde nuestros planteamientos y propuestas que pueden o no ser compartidos pero que tratan de hacer de nuestro municipio un espacio de convivencia mejor, hemos defendido múltiples aspectos no solo con la identificación de problemas que envuelven nuestro entorno sino en la mayoría de ocasiones con análisis y propuesta de solución. Así, por ejemplo, esta asociación ha trabajado y trabaja en la mejora de los espacios verdes de la ciudad, en aspectos como la mejora de la movilidad urbana, en la defensa de sectores productivos donde por ejemplo cabe recordar la importancia que tiene para ello el eje Cantábrico-Mediterráneo, en la mejora de la limpieza de nuestras calles y barrios incluyendo en ello la problemática de los asbestos en nuestra ciudad, en el mantenimiento de nuestras calles, plazas y viales de comunicación, en la solución de problemas largamente enquistados de nuestro municipio, en la importancia que tiene la Atención Primaria como línea de actuación ante el SARS-CoV-2, en la gestión del ciclo integral del agua de nuestro municipio donde cabe recordar que no es esta asociación quien con el dedo levantado impidió que el Ayuntamiento de Sagunto se personase en una causa en base a una palabra que no compartimos pero que marcó el devenir de los hechos (congruencia), gestión del ciclo integral del agua que incluye nuestro análisis y propuesta dentro de la problemática con la desaladora de Sagunto y defensa del m³ así como, entre otros, el institucionalmente olvidado Canal Soneja y así un largo etcétera que toma como objetivo hacer de nuestro municipio una ciudad mejor.

En ocasiones vemos en los medios de comunicación de prensa local la actuación o denuncia por parte de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sagunto de aspectos que hemos tratado con ellos pues esta asociación, independientemente de que sus miembros puedan o no tener afinidad ideológica, no tiene afinidad política alguna. No se puede dudar que en los últimos años, años en los que han gestionado políticamente el Ayuntamiento de Sagunto lo que tradicionalmente se conoce como grupos de la izquierda, esta asociación se ha mostrado proactiva y ni mucho menos ha languidecido en su trabajo aunque como grupo humano que somos estamos sometidos al inexorable paso del tiempo y vicisitudes de la vida, vida que en ocasiones nos arrebata aquello que más queremos y hace más difícil si cabe nuestra labor, aspecto que compartimos con nuestros conciudadanos y que recordamos en nuestro día a día.