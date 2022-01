Iniciativa Porteña ha denunciado que el Ayuntamiento de Sagunt solo invierte en el patrimonio del núcleo histórico, una acusación que acompaña con cifras. Y es que, según el edil segregacionista, Juan Guillén, el consistorio ha destinado cerca de un millón de euros a la Casa Romeu, el edificio de la ONCE, la ampliación d ela Domus Baebia y la casa para el museo de la Guerra Civil, mientras que la Casa Noguera, la Casa Amarilla, la casa del Barrio Obreto y las parcelas de la plaza Bilbao no han merecido ni un céntimo, según afirma.

El segregacionista pone esta última como el mejor ejemplo, ya que «el alcalde, Darío Moreno, dice que el problema es que la SAREB no quiere vender unos terrenos necesarios para acabar esta plaza, pero la verdad es que el ayuntamiento casi los quiere a precio de saldo. Si hubiera intención de comprar esas parcelas -añade Guillén- solo habría que pagar lo que realmente valen».

Por ello, cree que «lo que debe hacer el ayuntamiento es pagar lo que realmente valen esas parcelas, y seguro que el SAREB no pone ningún problema en venderlas», decía considerando que «el ayuntamiento solo invierte en el patrimonio de Sagunto, no en el del Puerto» y lamentando que hace años no se comprara una casa del barrio obrero para ubicar ahí un museo etnográfico, la Casa Noguera o la Amarilla.