Cs rectifica en Sagunt y permitirá el relevo del gerente de la SAG

Ciudadanos (Cs) Sagunt ha reconsiderado la posición que mantenía el pasado mayo y, finalmente, «posibilitará el cese del director de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG)», según aseguró ayer su portavoz, Salvador Montesinos, quien impulsó además una Junta Extraordinaria del Consejo de Administración para estudiar la decisión.

Este cambio de postura es fundamental ya que PSOE y Compromís se quedaron solos en mayo defendiendo un relevo, pues sus socios de EU se abstuvieron.

Montesinos se justificó en la situación «insostenible» que, a su juicio, vive la empresa municipal. «Cs viene denunciando desde hace mucho los motivos d esta petición. Algunos son el mal funcionamiento del ecoparque, la falta de un estudio de la situación de los contenedores, su funcionalidad y ocultación, la suciedad y desidia, que roza la insalubridad. La SAG no está prestando el servicio que necesita la ciudad», añadió.

También vio « inaceptable que por parte de la Gerencia no se informe a sus consejeros de situaciones importantes en los que estos ponen en peligro su patrimonio y que los trabajadores y proveedores no cobren de forma puntual». A esto «se suman las quejas de sobrecarga laboral ya que no se cubren las bajas y que hay distinción de derechos en función del tipo de contrato». Para el edil, «la responsabilidad es al 50% tanto de la gerencia como del gobierno porque no han sido capaces de buscar opciones por motivos políticos. Es necesario un cambio en la dirección».

Así, afirmó haber llegado a un acuerdo con el PSPV para el relevo del gerente, «participar en la elección del sustituto y avanzar en otros asuntos del ayuntamiento de manera conjunta». «En el primer trimestre del 2022 se perfilará la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y Cs y PSOE se abren a negociar las inversiones del presupuesto municipal de 2022; hemos acordado realizar un estudio para la modificación del Reglamento Orgánico Municipal; otro para la obtención de una Denominación de origen de los cítricos de la comarca; un tercero para la construcción de un parking elevado en el cauce del río y un cuarto para buscar la fórmula jurídica que permita realizar plenos también en el Puerto de Sagunto».

Desde el PSPV municipal se han admitido a Levante-EMV conversaciones con Cs pero se reducían los acuerdos a promover el relevo del gerente de la SAG y a abrir un proceso «transparente y objetivo» para poder sustituirle, mientras se precisaba que el resto de cuestiones habladas con Cs «son en realidad a futuro e ideas en las que ya se estaba trabajando, que en ningún caso chirrían con nuestros objetivos».

Por ello, desde los socialistas se descartaba que esto pueda tener implicaciones en el tripartito como ocurrió en mayo con este asunto.