La crisis en el gobierno en Sagunt encalla la negociación de los presupuestos de 2022

La crisis abierta en el gobierno tripartito de Sagunt por el relevo del gerente de la empresa municipal ha hecho encallar temporalmente la negociación de los presupuestos municipales para este año que todavía tenían en marcha las tres formaciones que dirigen la ciudad: PSPV-PSOE, Compromís y EU.

Esta última formación ya ha dejado claro que «no tratará este tema, ni tomará ningún acuerdo importante hasta que no se aclare el pacto alcanzado por PSPV y Ciudadanos para permitir el relevo del gerente de la empresa SAG y priorizar algunas inversiones». Así lo explicaban ayer desde EU a preguntas de Levante-EMV dejando claro que esto ha sido lo acordado por su Consell Polític Local.

«No daremos el visto bueno a un borrador de presupuestos ni a nada importante hasta que esto no se aclare, obviamente», afirmaba el edil responsable de la empresa SAG y coordinador local de la coalición, Roberto Rovira.

Hace unos días, desde el tripartito se encaraban los últimos flecos de un borrador de presupuestos que estaba costando mucho más de lo esperado, como se estaban encargando de recordar desde hace semanas los distintos grupos de la oposición, sobre todo, PP e Iniciativa Porteña.

Ahora, solo se da por seguro que esta semana se reunirá la comisión de seguimiento del pacto, como reclamó con urgencia EU, después de que Ciudadanos difundiera públicamente su acuerdo con el PSOE para abrir una nueva etapa en la gerencia de la SAG y así propiciar una mejora en los servicios de recogida de basura que, desde hace tiempo, originaban numerosas críticas vecinales, al tiempo en que se acordaba dar prioridad a algunos proyectos de Cs.

La negativa de EU a ese relevo en la gerencia es lo que convirtió en decisivo el apoyo de la formación naranja a una medida que ya en mayo impulsó sin éxito el PSPV pues entonces solo logró el respaldo de Compromís, ya que EU se abstuvo e hizo imperar la postura de la oposición.

Aquel voto divergente no pasó factura al tripartito al entenderse que era un asunto al margen del pacto, como ahora insisten desde el PSPV. Sin embargo, el acuerdo de los socialistas con Ciudadanos ha llevado a EU a ver peligrar ese gobierno a tres bandas y de ahí que incluso lleve idea de tratar este asunto en una próxima asamblea, después de reunirse con sus socios de gobierno y escuchar las explicaciones que les puedan dar. «Las declaraciones o incluso excusas en algún caso de Ciudadanos para justificar el cambio de gerente en la SAG no se sostienen. Al final todo parece indicar que es un cambio de cromos entre el PSOE y Ciudadanos... no sabemos muy bien hasta qué punto está implicado Compromís. Pero falta saber cuáles son esos cromos», aseguraba Rovira por más que el portavoz nacionalista, Quico Fernández, se desmarcara por completo del acuerdo de los socialistas con Ciudadanos.

En este último, como aseguró el portavoz de Cs, Salva Montesinos, se concretó en que «en el primer trimestre del 2022 se perfilará la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y Cs y PSOE se abren a negociar las inversiones del presupuesto municipal de 2022». Además, aseguró haber pactado el realizar un estudio para la modificación del ROM (Reglamento Orgánico Municipal); otro para la obtención de una Denominación de origen (D.O.) de los cítricos de la comarca; un tercero para la construcción de un parking elevado en el cauce del Río Palància y un cuarto para buscar la fórmula jurídica que permita realizar plenos también en el Port de Sagunt; unas cuestiones en las que el PSPV aseguraba estar ya trabajando pero sobre las que EU pedirá explicaciones.