El Ayuntamiento de Sagunt ha alertado a la ciudadanía del municipio de un posible caso de estafa después de que algunos vecinos comunicaran que hay ciertas personas, que indican que trabajan en una empresa de tratamientos de aguas y que están yendo a las viviendas para recoger muestras. Durante la visita, los presuntos estafadores comentan que "el agua no es adecuada para el consumo y que volverán en unos días con los resultados", momento en que les venden algunos productos como filtros de agua.

Aigües de Sagunt y el Ayuntamiento han informado a los vecinos que "el agua es totalmente potable y buena y no hace falta que nadie instale ningún tipo de aparato o filtro". "Si lo instalan, irá a favor de tener un agua un poco mejor, pero no es necesario que nadie se instale nada porque pueden estar muy seguros que el agua es totalmente potable", ha señalado el concejal de Aguas del consistorio, Pepe Gil.

Gil ha alertado sobre todo a las personas más mayores, que "suelen ser un poco más sensibles" y, por lo tanto, "los comerciales intentan convencerles y, a veces, se dejan llevar por las emociones y compran sistemas que realmente no hacen falta". "Queremos que la gente más mayor esté enterada que no deben de abrir las puertas a nadie que no conozcan y, por lo tanto, no dejar a nadie entrar en las casas», ha expuesto Gil.