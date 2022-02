El consistorio valora demandar a la firma que renovó unos juegos

La concejalía de Mantenimiento de Sagunt ha realizado la renovación completa de las dos zonas de juegos infantiles de la plaza Aljub. Sin embargo, en algún aspecto, el acabado no ha sido el esperado y hay gran malestar por el retraso en la ejecución de los trabajos. Por ello, el edil responsable del área, Pepe Gil, afirma que su departamento ya está valorando demandar a la firma que asumió el trabajo.

Según ha indicado, ya ha transmitido a los técnicos municipales que «intenten elaborar un informe por si es posible o no demandar a la empresa de manera lo que esté estipulado en los pliegos de licitación, para que no actúen de esa manera. Incluso el día 24 de diciembre, día festivo, fui a ver la intervención y tuve que llamar a la empresa porque se habían dejado material peligroso para los niños y niñas, además de las obras sin protección. Es inadmisible que una empresa actúe de esta manera y pensamos que deben tener al menos la consciencia de que el ayuntamiento les puede sancionar de alguna manera», afirmaba además de ver «inadmisible la tardanza en hacer esta intervención». «Se ha tardado demasiado, pero en especial los últimos tres meses han sido casi una cruz respecto a la empresa adjudicataria. La empresa no ha estado a la altura porque ha tardado mucho más de lo que estaba previsto y además en algún aspecto, el acabado no ha sido lo que pensamos que debería de ser», decía.

Los trabajos han consistido en la retirada de las losetas de caucho, la ejecución de suelo de protección de caucho continuo y en la colocación de juegos, entre otros aspectos.