El boom de las adopciones decae

El globo de las adopciones de animales se desinfla con la entrada del 2022. Acogidas que han fluctuado en estos dos últimos años en función de la situación en la que se encontraba la pandemia y las restricciones que ésta obligaba a llevar a cabo.

Así lo han puesto de manifiesto algunas protectoras del Camp de Morvedre que han percibido cómo el confinamiento hizo disparar el número de adopciones animales en la comarca hasta el un 30% más respecto a la práctica habitual.

Sin embargo, el fin del encierro y la entrada de lo que vino a acuñarse como la «nueva normalidad», han hecho descender la cifra, que solo ha experimentado un ligero repunte ahora con las fiestas navideñas, periodo en el que las adopciones han vuelto a crecer entre un 5 y un 10%, unas cifras que las protectoras esperaban algo superiores.

«La soledad del confinamiento, en algunos casos, y en otros, el permiso especial para salir a la calle que te proporcionaba el tener que sacar a la mascota, fueron motivos suficientes para querer tener un perro en casa», explicaban desde la protectora SOS Sagunt, que a principios del 2021 notó un importante incremento de las peticiones para adoptar. «Había gente que se encontraba muy sola y tener un perro a su lado le salvó la vida», contaba Carmen de Andrés, impulsora de este proyecto.

Pero a medida que la curva de contagios fue doblegando, las adopciones fueron decreciendo hasta niveles de antes de la pandemia.

La Navidad cambió esta tendencia, con un ligero aumento, que para De Andrés es poco significativo. «El problema es que la gente demanda cachorros y nosotros no tenemos. Contamos con perros de todas las edades, pero tan pequeños, no, sencillamente porque me da miedo, tienen más riesgo de contraer el Parvovirus, (la principal enfermedad viral canina), añadía.

Lo mismo sucede con los gatos. Desde Colonias felinas, contaban a Levante-EMV que las adopciones aumentaron en Navidad entre un 10 y un 15% aunque son muy pocas las personas que deciden acoger a un gato adulto, «la mayoría solicitan cachorros de los que nos disponemos. A algunas personas uno de cuatro meses les parece con demasiada edad para adoptar», afirmaban. «De 20 bebés que damos, sale un adulto», añadían.

Al igual que exponían desde SOS Sagunto, desde Colonias Felinas también han notado un descenso del número de adopciones coincidiendo con la «nueva normalidad».

Pese a que las cifras de adopciones no están en los niveles deseados, las dos protectoras coinciden en que se han dado pasos de gigante en materia de concienciación. «La compra y venta de animales empieza a estar más censurado socialmente, peor vista de lo que estaba hace unos años y la acogida va ganando camino», una situación que viene ayudada con las nuevas leyes de protección animal, afirmaban.

En cuanto al perfil de las personas adoptantes suelen tener edades comprendidas entre los 25 a los 40 años y de clase media, a tenor de los datos que manejan estas entidades.

Supervivientes en busca de un hogar lejos de la sarna

SOS Animales Sagunto sigue dando oportunidades a animales que parecían casos perdidos. Uno de ellos es Dorian, uno de los perros salvajes que estaban por la zona de los Bomberos y se rescató junto a una hembra, Isadora con la ayuda de Rescat&dog. Los estaban llenos de sarna y eran hostiles a los humanos. Aunque el resto de la manada fue muriendo, ellos son bastante sociables y están sanos, dicen en SOS.