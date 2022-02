Tensión contenida en el tripartito

Erosionado, pero vivo. Así se ve desde EU el pacto de gobierno en Sagunt firmado en su día con PSPV y Compromís, después que esta semana se haya vivido el mayor desencuentro de este mandato cuando los dos últimos partidos aprobaron, junto a Ciudadanos, relevar al gerente de la empresa municipal que gestiona uno de sus socios, el edil de EU, Roberto Rovira.

«Es de extremísima gravedad lo que ha pasado. Es una ingerencia en toda regla en una delegación nuestra y un incumplimiento del pacto que firmamos, por mucho que ellos digan lo contrario. Todos en el Consell Polític Local de EU lo vemos así», apuntaba Roberto Rovira, mientras sus socios socialistas y nacionalistas insisten en que esta cuestión no estaba incluida en el documento firmado en su día, como ocurrió con la integración del Consell Agrari en el ayuntamiento que hace unos meses frenó Compromís.

Desde EU también se «deja en cuarentena» el pacto que Ciudadanos anunció haber llegado con el PSOE tanto para el relevo del gerente como para algunas inversiones de 2022; un acuerdo que, según Rovira, «fue negado por el alcalde, Darío Moreno», en la reunión de la comisión del seguimiento del pacto de gobierno» que forzó EU tras lo ocurrido en la SAG. «Habrá que esperar al desarrollo de los acontecimientos, a ver si es cierto o no que llegaron a ese consenso. Nosotros desde luego sí dejamos claro que no tenemos nada que hablar con Ciudadanos respecto al presupuesto de este año y no vamos negociar con ellos», añadía Rovira.

A falta de lo que pudiera decidir ayer por la tarde la asamblea de EU, el edil de la formación y coordinador local consideraba que lo sucedido esta semana no alterará el funcionamiento del ayuntamiento ni impedirá retomar las conversaciones de los tres socios para aprobar el presupuesto de este año.

Ahora, creía que «este incumplimiento sí hará que desde EU nos sintamos más libres para hacer o decir lo que creemos oportuno en determinadas cuestiones, cuando hasta ahora hemos sido leales y bastante discretos, dando tiempo a otras delegaciones a resolver las cosas».

Prueba de esto es lo que ya se vio este jueves, cuando EU aireó en un comunicado una reunión del gobierno local con CC OO para abordar la remunicipalización pendiente del servicio de atención a domicilio (SAD) y demandó en público la ejecución de esta medida, como se aprobó en el pacto de gobierno y en un pleno, en 2019.

Solo el tiempo dirá si el tripartito ha cerrado esta crisis en falso, a poco más de un año para las elecciones, o al final agota unido todo el mandato.

Indemnización mayor al exgerente por no avisarle

El despido del ya exgerente de la empresa municipal de Sagunt, Enrique Catalá, costará unos 30.000 euros que incluirán tanto la indemnización por los años trabajados como el pago del sueldo de tres meses no trabajados «ya que lo hicieron tal mal que su cese fue decidido de un día para otro, sin darle un preaviso de tres meses, como tocaba», aseguraba el edil responsable de la empresa, Roberto Rovira, respecto al acuerdo adoptado por el PSOE, Compromís y Ciudadanos en el consejo de administración de la firma. Rovira admitía, no obstante, que esa cifra está lejos de los casi 200.000 euros pagados cuando se despidió al anterior gerente.