Pintan en Sagunt plazas de movilidad reducida junto a aceras de un palmo

«La no accesibilidad de los entornos, productos y servicios constituye, sin duda, una forma sutil pero muy eficaz de discriminación, de discriminación indirecta en este caso, pues genera una desventaja cierta a las personas con discapacidad en relación con aquellas que no lo son». Así lo especifica la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Sin embargo, en el barrio de «Wichita», en el Port de Sagunt, todavía existen barreras arquitectónicas que dificultan el desplazamiento de estas personas, como lleva tiempo denunciando la asociación vecinal La Forja.

Estas críticas se han incrementado los últimos días tras pintar dos plazas para personas con movilidad reducida justo junto aceras que tienen una altura de 25 centímetros sin acceso rebajado a cota cero. Esto deja a los acompañantes en la calzada, pero sin poder subir a la acera, como denunciaba a Levante-EMV el presidente de esta asociación, Ricardo Fernández. «El consistorio repintó los aparcamientos para personas con movilidad reducida tras nuestra demanda, pero no los van a poder utilizar por la altura de las aceras. Es totalmente inviable y un derroche del dinero público. Deberían haber repintado las plazas al rebajar las aceras, no hacer eso únicamente que es un absurdo», decía además de reclamar la presencia de plazas para motos de personas con movilidad reducida.

Por otra parte, Fernández añade que «algunas aceras se están levantando por las raíces de los árboles, lo cual origina más problemas para estas personas.

Además, denuncia la presencia de objetos como árboles en medio de la acera que impiden el paso.

Desde la asociación vecinal se quejan de que «el ayuntamiento siempre nos dice que lo van a arreglar, pero llevamos desde la anterior legislatura denunciando el problema» y añaden que «nos dijeron que iban a presupuestar 70.000 euros para rebajar las aceras y ahora no hay dinero». Por ello, señalan que «se está produciendo un abandono del barrio de «Wichita» a pesar de que se encuentra en el centro del Port de Sagunt, «pese a que llevamos años reclamando soluciones».

El concejal de Mantenimiento del Ayuntamiento de Sagunt, Pepe Gil, admitía a Levante-EMV que la intención de su departamento es llevar a cabo un proyecto de accesibilidad «en todas las calles y rebajar las aceras, pero hubo un contratiempo en los presupuestos del año pasado y al final no pudimos destinar 1.357.000 euros a este asunto», decía en relación al crédito que finalmente el ayuntamiento no pudo obtener y que le impidió destinar 7,5 millones de euros a inversiones. «El departamento no ha tenido recursos para llevar a cabo esta intervención, pero manifestamos nuestra intención de hacerlo. Hay cuestiones que se pueden solucionar con imaginación, pero los temas de mantenimiento y reparación de calles no se pueden improvisar y deben hacerse con dinero», concluye.

El concejal de la SAG (Sociedad Anónima de Gestión), Roberto Rovira, ha reconocido que existe un problema de accesibilidad importante ocasionado por el arbolado «y, por eso, me he comprometido con los vecinos a arreglar este asunto». Por ello, ha expuesto que desde su concejalía están «poniendo árboles en aquellos lugares en los que no hay y solo está el hueco y, por otra parte, están podando o talando aquellos que ocasionan problemas a la espera de una actuación por parte de la concejalía de Mantenimiento».