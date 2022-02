Ha llegado el momento de poner fin a un período que empezó en marzo de 2018, cuando fui elegido para representar al PSPV-PSOE a nivel comarcal y donde fue elegida la Ejecutiva Comarcal que ha devuelto la confianza en el PSOE de la gente de la comarca. Esta Ejecutiva ha trabajado durante estos 4 años para ser la primera fuerza política, y no siendo fácil, el trabajo de las agrupaciones locales y de los alcaldes y concejales lo ha conseguido, devolviendo a la ciudadanía la ilusión en una forma de hacer política desde la honradez, la humildad, y como no, desde la empatía de nuestros militantes y dirigentes.

Los alcaldes y las alcaldesas socialistas de la comarca han liderado los proyectos y la opinión para realizar esa política cercana tan necesaria, tomando las medidas oportunas para que este azote mundial de la pandemia de la covid-19 haya tenido el menor impacto en nuestras vidas. Hemos sido los socialistas los que desde Ayuntamientos, Generalitat y Gobierno de España hemos conseguido no dejar a nadie atrás. Desde la Ejecutiva Comarcal hemos apoyado proyectos como Parc Sagunt, el corredor cantábrico-mediterráneo, el Plan Edificant o el Fondo de Cooperación, es decir, asuntos que crean riqueza y dotan de recursos e infraestructuras nuestros municipios.

El balance es muy positivo, 87.500 de los 91.600 habitantes del Camp de Morvedre tienen un alcalde o una alcaldesa socialista, fruto de los excelentes resultados electorales logrados en mayo de 2019. Debiendo destacar que la derecha y el partido popular no ostentan la alcaldía de ningún municipio de la comarca.

Pasando al ámbito interno del partido, los procesos orgánicos que se han cerrado recientemente a nivel autonómico y provincial, que mantienen a Ximo Puig, y encumbran a Carlos Fernández Bielsa, como secretarios generales, respectivamente, han llevado a diversos compañeros de la comarca a puestos de importante representación. Destacan Darío Moreno, como miembro de la Ejecutiva Nacional; Jorge Vidal, Ana Mª Quesada y Pere Antoni, que tendrán presencia en la Ejecutiva Provincial; sin olvidar a otros militantes que estarán en diversos órganos, entre ellos, Pilar Álvarez o Mª Ángeles Vilar, que tendrán presencia en el Comité provincial de ética.

Ahora empieza un nuevo proceso en el PSPV-PSOE donde será elegida una nueva Ejecutiva Comarcal el próximo 13 de marzo. Esta Ejecutiva tendrá el cometido de seguir trabajando para que los socialistas sean el partido de confianza de la gente del Camp de Morvedre, abordando retos como la formación de agrupaciones en los dos municipios que no las hay, la creación de una mancomunidad de ámbito comarcal, sin olvidar a los jóvenes, que deben ser el futuro sobre el que cimentar el progreso de la sociedad y nuestra comarca.

Como secretario Comarcal del PSPV-PSOE puedo decir que estoy muy orgulloso de ser parte de este partido. He trabajado todo lo que he podido para cohesionar el partido, obtener victorias electorales y mejorar la vida de la gente. Quiero hacer un extenso agradecimiento por su trabajo a toda la Ejecutiva, a algunos militantes que estando en órganos superiores han ayudado y apoyado la acción orgánica, a las agrupaciones locales, a los alcaldes y portavoces, y como no a la militancia de base, que refuerza el mensaje socialista en cada esquina.

Para los próximos 4 años, mi voluntad de volver a afrontar el reto de la secretaria general del PSPV-PSOE Camp de Morvedre es firme, contando con un gran equipo en que apoyarme.