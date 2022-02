El edil no adscrito se ofrece a reemplazar a EU en el gobierno de Sagunt

El edil no adscrito de Sagunt, Carlos López Rodríguez, se ha ofrecido a reemplazar a EUPV en el gobierno local y así dar otra mayoría estable a la ciudad junto a PSPV-PSOE y Compromís.

López asegura en un comunicado que ya ha trasladado esta propuesta a diferentes responsables del equipo de gobierno "en un ejercicio de responsabilidad". Según apunta: "mi intención de dar estabilidad a lo que queda de legislatura, y ofrecerles el “voto 13” que tan necesario les es para acabar el algo más de un año que les queda hasta las siguientes elecciones, con una mayor estabilidad que la que hasta ahora han tenido. Una oferta por mi parte sin sesgos ideológicos, dado que mi condición de no adscrito no representa ningunas siglas, ni me veo obligado a seguir ningún argumentario impuesto por órganos superiores. La única intención por mi parte con esta oferta, es la de poder tener mayor capacidad de trabajo y decisión, para sacar adelante en el tiempo que me queda con concejal del Ayuntamiento de Sagunto, todas aquellas propuestas relacionadas únicamente con nuestra ciudad, tal y como estoy demostrando hasta la fecha, llevando al Consistorio la voz de todos aquellos vecinos y asociaciones locales, que no encuentras en las formaciones políticas locales, una voz para ser escuchados".

El concejal, que en su día llegó al cargo a través de la lista de Ciudadanos, ha hecho su propuesta después del último hecho que ha tensionado el tripartito, como ha ido informando Levante-EMV: La reciente destitución del gerente de la empresa municipal SAG que el PSPV y Compromís apoyaron frente a la negativa de sus socios de EU, que llevan esa delegación; una medida que salió adelante gracias a un acuerdodel PSOE con Ciudadanos, que permitió que estos últimos cambiaran su posición.

Ante un tripartito que aún no ha pactado los prespupuestos municipales de este año, López asegura haber formulado su oferta "ante la inestabilidad del pacto de gobierno existente desde el primer día de legislatura entre los tres socios de izquierdas. Especialmente por parte de EU, tan incómodo como necesario para sustentar a Darío Moreno en la alcaldía gracias a sus dos concejales, de los cuales solo uno le es necesario para lograr los 13 que suponen la mayoría absoluta, que le permiten sacar adelante sus iniciativas y, en principio, los presupuestos".

El edil no adscrito cargaba además contra EU: "La formación comunista ha demostrado legislatura tras legislatura ser un socio poco fiable y un tanto rebelde, actuando la mayoría de las veces más como oposición dentro del propio gobierno, que como un socio que apueste por la estabilidad. Es por ello, que la actual situación en lo que respecta el relevo del gerente de la SAG, no ha sido más que la gota que ha colmado un vaso que ya llevaba tiempo derramándose. En otras circunstancias el acuerdo entre las formaciones que componen el equipo de gobierno ya estaría dinamitado, pero el temor por parte del PSOE a perder la alcaldía porque las cuentas no les salgan, y el teatrillo montado por EU “amenazando” con romper el pacto, cuando todo el mundo sabe que desde el primer instante sus dos concejales, no han tenido intención alguna de hacerlo, hace que sean los vecinos de Sagunto los que estén pagando los platos rotos con unos presupuestos que no llegan".

Junto a ello, no dura en criticar al portavoz de su antigua formación, Ciudadanos. "Por si no teníamos suficiente, entra en escena el portavoz de Ciudadanos, cambiando su posicionamiento respecto a la SAG, tras haberse cargado la agrupación naranja por una decisión totalmente contraria a la que ahora argumenta, haciendo un movimiento claro de acercamiento al PSOE, con una clara intención de posicionarse de cara a las próximas elecciones municipales, conocedor del declive que predicen todas las encuestas para Ciudadanos. Si EU ya es poco fiel en cuanto a sus decisiones, no vamos a entrar a valorar lo que vale la palabra del portavoz naranja, que carga a sus espaldas con la destrucción de dos formaciones políticas (Unión Valenciana y Ciudadanos), anteponiendo siempre sus propios intereses a los de sus partidos".

Por todo esto, conclye: "Es un secreto a voces la oferta del Sr. Montesinos para forzar la ruptura con EU, como lo es, lo imposible que se antoja ver a Ciudadanos de la mano de Compromís, al menos mientras el exalcalde de Sagunto, siga siendo su portavoz, dadas tanto sus malísimas relaciones personales, como el duro enfrentamiento ideológico entre ambos dirigentes".

De ahí que, al no ver factible una mayoría de PSOE, Compromís y Ciudadanos, se ofrece a "un pacto por la estabilidad, no un pacto ideológico; un pacto por el consenso, ya que creo que podría aportar ese nexo de unión entre gobierno y oposición, en donde el único interés sea el de mejorar la vida de los vecinos de Sagunto".

A su juicio: "¡¡ Es tiempo de elegir!! Seguir como hasta ahora con una EU que ya ha anunciado públicamente que actuará a partir de ahora de forma independiente respecto a sus socios; aventurarse con un nuevo socio de dudosa palabra y peticiones que a todas luces se antojan imposibles de llevar a cabo y con pretensiones más personales que de compromiso con la ciudadanía… o apostar por un último tramo de legislatura serio, de consenso, fiable y donde el único interés es poder hacer una política 100% municipal sin tintes morales ni ideológicos, aportando estabilidad y como nexo de unión entre gobierno y oposición".