El edil no adscrito se ofrece a reemplazar a EU en el gobierno de Sagunt

El edil no adscrito de Sagunt, Carlos López Rodríguez, se ha ofrecido a reemplazar a EUPV en el gobierno local y así dar otra mayoría estable a la ciudad junto a PSPV-PSOE y Compromís.

López así lo difundió ayer en un comunicado, donde aseguraba haber trasladado esta propuesta a diferentes responsables del equipo de gobierno «en un ejercicio de responsabilidad», si bien las tres formaciones que componen el tripartito declinaron ayer valorar este asunto y seguir centradas en pactar el presupuesto.

El concejal no adscrito, que llegó al cargo a través de la lista de Ciudadanos pero lo asumió tras haber sido expulsado de la formación, hizo esa oferta después del último hecho que ha tensionado el tripartito, como ha ido informando Levante-EMV: La reciente destitución del gerente de la empresa municipal SAG que el PSPV y Compromís apoyaron frente a la negativa de sus socios de EU, que llevan esa delegación; una medida que salió adelante gracias a un acuerdo del PSOE con Ciudadanos, que permitió que estos últimos cambiaran su posición.

Mientras el tripartito sigue negociando los presupuestos municipales de este año, López asegura haber formulado su oferta «ante la inestabilidad del pacto de gobierno existente desde el primer día de legislatura entre los tres socios de izquierdas. Especialmente por parte de EU, tan incómodo como necesario para sustentar a Darío Moreno en la alcaldía gracias a sus dos concejales, de los cuales solo uno le es necesario para lograr los 13 que suponen la mayoría absoluta, que le permiten sacar adelante sus iniciativas».

El edil no adscrito cargaba además contra EU, considerando que «ha demostrado legislatura tras legislatura ser un socio poco fiable y un tanto rebelde». Además, criticaba al portavoz de su antigua formación, Ciudadanos, considerando que su cambio en la SAG responde a un intento de «posicionarse de cara a las próximas elecciones municipales, conocedor del declive que predicen todas las encuestas para Cs».

López resaltaba además sus buenos propósitos. «Mi intención de dar estabilidad a lo que queda de legislatura, ofrecerles el “voto 13” que tan necesario les es para acabar con una mayor estabilidad esta legislatura ... Una oferta sin sesgos ideológicos, dado que mi condición de no adscrito no representa ningunas siglas, ni me veo obligado a seguir ningún argumentario impuesto por órganos superiores», afirma.