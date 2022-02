La liberación del muelle norte genera discrepancias en el tripartito de Sagunt

La liberación del muelle norte del puerto de Sagunt es vista de un modo muy distinto por los tres socios de gobierno en la ciudad. El PSPV-PSOE es el único que apoya claramente el concurso de ideas que ha anunciado la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para redefinir todo ese espacio que, según lo pactado ya desde hace años, va a dejar de tener usos portuarios para pasar a ser una zona más de la ciudad.

Mientras, sus socios de EU ven este proceso como «otra forma de marear e incumplir los convenios firmados» y en Compromís exigen que la liberación del terreno se inicie ya este año, al tiempo en que ponen el acento en otro asunto: Reclaman que el muelle norte quede libre de empresas el próximo octubre, como estaba previsto desde hace tiempo, y se reduzca a continuación la zona portuaria en la dársena 1. Esto, en la práctica, implica dos medidas: No prorrogar la concesión que posee la compañía estibadora Porlesa desde hace tiempo y que le vence en octubre de este año, así como colocar inmediatamente después un vallado.

El portavoz de Compromís, Quico Fernández, incidió ayer en este aspecto en una nota de prensa. «El área ciudadana tiene que estar libre. Nosotros pedimos que esa zona que es el muelle norte y el Pantalán se pongan a disposición de la ciudad. Si se tienen que cerrar otras zonas por su actividad, como ha aparecido en prensa que Hacienda exige, pues que se cierren. No hay necesidad de que esas áreas con esa actividad estén conectadas con la zona de acceso a la ciudadanía. Es el momento de decir basta. Ya hemos tenido mucha paciencia y lo que tiene que hacer la Autoridad Portuaria es cumplir los compromisos plasmados en el convenio. Y que no se busquen más excusas porque cada día que pasa los ciudadanos pierden la oportunidad de disfrutar de este espacio que es suyo».

Carga de actividad

Sin embargo, en este último asunto, el grupo municipal del PSPV-PSOE es más partidario de esperar a poder llevar a la práctica directamente el proyecto escogido en el concurso de ideas y, mientras tanto, prorrogar la concesión e la empresa que ahora opera en el muelle norte, si ésta así lo pide.

Como apuntaba el alcalde, Darío Moreno, a Levante-EMV: «Es una empresa que tiene carga de trabajo y donde trabajan más de 20 personas. Por tanto, hasta que no tengamos claro el proyecto y vayan a iniciarse las obras, nosotros no vamos a solicitar que cesen en su actividad. Eso no quita que debamos criticar a la APV por el retraso que lleva este proyecto, pero los trabajadores no deben pagar las consecuencias. En este tiempo hasta el inicio de obras, la APV debería buscar la relocalización de esa concesión, asegurar la continuidad de los puestos de trabajo y liberar la zona de integración Puerto-ciudad».

La demora de la APV en cumplir sus compromisos con la ciudad también fue criticada ayer por Quico Fernández, portavoz de Compromís. «Todos estamos de acuerdo en que la Autoridad Portuaria está demorando, de manera injustificada, las obras tanto del pantalán como de los accesos al recinto portuario, para la habilitación de este espacio. Es un retraso injustificado porque no hay más motivo que la propia falta de implicación por parte de la APV”, aseguraba tras la junta de portavoces de ayer.

Junto ello, Fernández remarcaba: «Aquí no nos están regalando nada. Se trata de una integración puerto-ciudad que está absolutamente determinada por la propia legislación. Nosotros en el convenio hemos cedido a la APV miles de metros cuadrados. Muchos más de los que ocupa el Muelle Norte para el acceso ferroviario», añade el portavoz de Compromís.

Asimismo, demandaba que en la zona Este, «quede una parte que sirva de paseo hasta el extremo de ese larguísimo dique de abrigo. Así se ha hecho ya en el puerto de Gandia». «Pensamos, igualmente que, en una extensión tan ancha se podría dedicar un espacio a crear un centro de formación. Somos una ciudad portuaria, estaría bien que la Formación Profesional dedicara algún grado a las actividades marítimas para potenciarlas en nuestro puerto. Todo esto además de la obra del pantalán, que tiene que estar en marcha lo más pronto posible», decía.