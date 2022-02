El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sagunt i la companyia Teatres de la Llum han posat en marxa nou projecte desenvolupat per este grup en el qual el teatre i les arts escèniques es convertixen en motor i ferramenta per a la transformació social.

Esta iniciativa s’inicia amb dos grups diferents. D’una banda, començaran dos col·lectius de joves que participen en serveis de prevenció i intervenció amb famílies de Sagunt i el Port de Sagunt i, per altra banda, un grup format exclusivament per persones amb diversitat funcional que són usuàries del Servei d’Atenció Personalitzada i Seguiment (SASEM).

El regidor delegat de Serveis Socials, Alejandro Sotoca, ha explicat que des del departament s’han valorat positivament experiències anteriors dutes a terme per aquest grup format per Mariola Ponce i Vicnet Ortolà «on s’ha posat en valor la creativitat inherent de les persones» i que per este motiu s’ha decidit apostar «una vegada més per la convicció que, trobant l’espai i oferint l’oportunitat, la faceta creativa de les persones participants en estos tallers no sols desenvolupa i fa créixer el seu nivell individual, sinó que també creix l’entorn al qual pertanyen, creant noves vies de comunicació i d’inclusió social».

Segons Sotoca, «este projecte vol ser una aposta de creixement personal, una manera de treballar des de la mirada creativa dels grups que, per diferents raons, són vulnerables treballant des de la pròpia identitat, l’autoestima i la reafirmació enfront de la comunitat».