Sanitaris en el punt de mira

El mes de gener va acabar amb una bona notícia. El fluid elèctric va millorar. El 26 de gener l’enginyer de «l’Eléctrica» va comunicar al governador que s’havia acabat la línia entre Sagunt i València. D’eixa manera, es va aconseguir entre 2.500 i 3.000 quilovats que ajudaren a millorar la línia. Amb esta mesura, les poblacions més beneficiades van ser les de Puçol i el Puig. Els diaris madrilenys La Acción i La Voz se’n feien ressò d’esta notícia el 27 de gener.

Un altre fet favorable va ser que finalment la banda de música de Baltasar Palanca va cobrar gran part de les factures que li devia l’Ajuntament. Els pagaren les 300 pessetes per les festes amenitzades en el Port de Sagunt l’any 1919 i les 250 pessetes facturades pels mateixos festejos de l’any posterior. També, el director va cobrar 250 pessetes pels cinc concerts realitzats en la Glorieta durant l’estiu de 1919. Se’n té constància perquè així està escrit en l’acta municipal de Sagunt del 3 de febrer.

La polèmica més destacada del mes va esclatar entre el Sindicat Agrari i els metges de la localitat. El secretari de la Societat, Federico Pineda, esmentava, en un article publicat l’11 de febrer en el Diario de Valencia, que la seua entitat havia estat atacada pels sanitaris i que volia defendre’s de les acusacions llançades. Iniciava el seu escrit exposant el malestar d’una part de la població perquè els metges no admetien que el veïnat anara a la nova farmàcia, amb la qual molta gent tenia amistat. El problema amb el Sindicat vingué quan el metge Francisco Martí va declarar en una reunió del Col·legi de Metges que este impedia que les persones anaren a determinats sanitaris. Va afegir que l’altre doctor, Joaquín Martínez, havia dit en la mateixa entitat que fou amenaçat pel Sindicat.

Per totes eixes raons i més arguments, demanava que es retractaren i que «en nombre de la humanidad, a quien por vuestro cargo os debéis más que otros, que en adelante en vez de avivar la tea de la discordia entre sus habitantes procuréis suavizar asperezas entre los mismos».

Els metges van contestar en el mateix diari a les dures acusacions. Primerament ho va fer el doctor Francisco Martí el 14 de febrer. Va dir que el disgust venia sobretot pels canvis de les normes de la iguala que els obligava a complir el Col·legi de Metges i que no agradava. Li recordava que el nou farmacèutic de la ciutat havia estat acusat com «mal compañero» i que va estar sancionat. Exposava que va manar que es corregiren les seues declaracions publicades en les actes del Col·legi de Metges. Va afegir que li constava de baixes en el Sindicat pressionades per la directiva però que no volia entrar en més polèmica.

El metge titular, Joaquín Martínez, també es va defendre de les acusacions el 15 de febrer. Va dir que l’article semblava haver estat fet «bajo el peso de un sueño infantil» i que era un somniador, per les acusacions que exposava. Afirmà que havia rebut insults. De segur, que la polèmica va donar per a molt en el carrer, però, almenys en la premsa, no hi hagueren més reaccions.

Aquell mes va visitar la població l’arquebisbe i les portes de l’ermita de Sant Cristòfol foren enderrocades. Però eixes i unes altres notícies formaran part del següent «De cent en cent».