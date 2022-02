S í, ese día, gracias a los conciertos y óperas que programa la sociedad «Sagunt per la Música», pude participar en la audición de la Missa Solemnis de Beetthoven en la Casa de Cultura Capellà Pallarés de Sagunt. Algún amigo que me vio acudir al acto me dijo con cierta sorna: ¿A misa, no?

Esta grandiosa obra, de hora y media de duración, resulta impresionante para aquel que la escucha. Te envuelve y sobrecoge con su gran intensidad admirando la grandeza de su compositor y de los que la interpretan, la orquesta y coro holandeses en este caso. Sin embargo ahora quiero comentar la sensación que experimenté al estar participando en algo distinto a un acto religioso y recordé los problemas que han tenido los grandes compositores de misas como Beethoven, Mozart, Bach y otros con los jerarcas eclesiásticos que eran sus jefes cuando estos comprobaron que la asistencia de fieles a la celebración religiosa era motivada en gran parte a la audición de la maravillosa música que allí se interpretaba. Así, se llegó a exigir a los compositores que hiciesen misas menos espectaculares que distraían a los fieles en vez de recogerlos en la meditación de lo que se estaba haciendo, la Santa Misa. El mismo Mozart tuvo problemas con el príncipe-arzobispo de Salzburgo que lo amenazó con expulsarlo de la ciudad si no hacía misas breves y sencillas. Y Mozart hizo muchas misas breves que, aunque se conservan, no han pasado a la posteridad como grandes piezas musicales. Hay muchos ejemplos de esta preocupación de la Iglesia por la conversión de un acto profundamente religioso en un acto social. En la misma Holanda se comprobó que los fieles apenas asistían a los oficios normales, pero llenaban la Iglesias cuando se podía oír una música de Bach o de otro gran compositor. Y es que la Misa es la Misa, lo que es lo que es y no otra cosa. Los fieles que allí acuden saben que asisten a la principal ceremonia de la Iglesia Católica. Allí piden perdón por sus pecados, repiten: «Señor ten piedad de nosotros», recitan el Credo como afirmación de aquello en lo que creen, participan en el más grande acto del catolicismo que es la consagración donde por unas palabras del sacerdote, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo y finalmente reciben la bendición para que vuelvan a sus casas en paz. Y a ese acto tan solemne asisten unos ediles (una vez más ocurrió en la misa de San Blas) ostentando una representación que precisamente es lo que les debía impedir estar allí. Asisten, en lugar preferente, a un acto religioso que convierten en social no para rezar y participar realmente en el acto, sino tan solo por obligación, para que los vean. El sacrificio de la Santa Misa supone para lo ediles que asisten en verdad un autentico sacrificio, puesto que asisten cumpliendo, dicen ellos, una obligación por el cargo que ostentan. Se esfuerzan por cumplir, pierden sus horas libres, son mirados con cierto recelo por alguno de los asistentes, se sienten incómodos porque no están en su elemento y, en el fondo, saben que no sacarán nada positivo de su esfuerzo. Mejor sería para ellos no asistir. Algún día lo comprenderán y no mezclarán lo público con lo religioso. Ojalá sea antes de que se vean humillados por su expulsión del templo como ya ocurrió, hace años, con unos mercaderes.