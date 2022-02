Las barreras lastran un barrio con dos centros de personas con discapacidades

Comisiones Obreras del Camp de Morvedre y Alt Palancia ha denunciado las deficiencias en accesibilidad detectadas en el barrio Baladre de Sagunt, una zona donde hay dos centros para personas con diferentes discapacidades y que, además, es área de tránsito de numeroso alumnado que va hacia otros centros educativos situados en la zona internúcleos.

Responsables de la Unión Comarcal de CC OO y delegadas de este sindicato en el centro «Nuestros Hijos» expusieron ayer estos problemas en un encuentro con el alcalde, Darío Moreno, el concejal y la técnica de Movilidad para denunciar la situación y las barreras arquitectónicas a las que se enfrentan día a día trabajadores, usuarios y vecinos, como pueden ser la falta de accesibilidad en las paradas de autobús, la ausencia de mantenimiento de algunas aceras, la presencia de coches mal estacionados que impiden el paso, la pendiente excesiva de algunos vados, la presencia de alcorques o jardines en itinerarios sin protección en la mayoría de calles o la ausencia de parques infantiles adaptados a menores con movilidad reducida.

Durante el encuentro se trasladó la importancia de «tener en cuenta las necesidades de movilidad del colectivo con diferentes sensibilidades y los riesgos que supone para las personas trabajadoras que les atienden por un deficiente diseño de las instalaciones o por la obsolescencia de estas».

Entre las demandas propuestas por las personas trabajadoras del centro que se enfrentan día a día a esta problemática están el «realizar itinerarios accesibles a los colegios y residencias desde paradas de transportes más próximas, instalar aseos públicos accesibles en la zona, habilitar las paradas de autobús a la movilidad universal, limitar la velocidad en algunas vías instalando semáforos radares o realizar un plan de choque reparando las deficiencias en accesibilidad detectadas».

Problemas en las paradas

En el documento facilitado al ayuntamiento ponen de manifiesto algunas de las deficiencias encontradas en las paradas de autobuses. Así, señalan que no existen dispositivos de información sonora de aproximación del autobús, no se incluye información en formato visual y táctil o la ubicación de la marquesina no garantiza el ancho mínimo para el paso en silla de ruedas.

Desde CCOO recalcan que esta situación debe cambiar «realizando políticas de accesibilidad correctas con el objetivo de fomentar la integración de las personas para vivir en un entorno seguro».

Junto a ello, afirman que el ayuntamiento se ha comprometido a visitar el entorno del centro para hacer un estudio de la situación con el fin de mejorar en la mayor brevedad posible los problemas para la movilidad y accesibilidad.