Compromís espera lograr los apoyos suficientes para que Les Corts respalden la propuesta que ha presentado esta semana e insten al Consell a reclamar al Ministerio de Cultura la cesión de la titularidad de todo el patrimonio saguntino, que ahora es estal pero con gestión trasnferida a la Consellria. El diputado Jesus Pla así lo ha asegurado hoy en Sagunt al presentar la iniciativa ante diversos colectivos que trabajan en favor del patrimonio, admitiendo a preguntas de Levante-EMV que, antes de dar ese paso, ya se había garantizado un apoyo suficiente para llevar adelante la iniciativa y contaba con el visto bueno de los responsables de la Conselleria de Cultura. "Es una cuestión de justicia", ha remarcado, incidiendo en que también se pedirán transferencias estatales y que en otras comunidades autónomas se han llegado ya a acuerdos similares "para agilizar la gestión y ganar en eficiencia".

El portavoz nacionalista y exalcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha agregado que la descentración "es una obligación" y que va en el ADN de su formación, aunque ha admitido que únicamente esta cesión "no va a ser la solución" a los "graves problemas que arrastra el patrimonio saguntino, con el Castillo como el lugar donde el abandono es más visible, pero también con un Teatro Romano por acabar de rehabilitar y de ejecutar una sentencia desde hace años", decía.

"Sabemos que esto no es una garantía, pero al menos todo esto dependerá de una sola administración, no de dos donde hay problemas de coordinación. Al menos ya tendremos a un resposalble de gestionar al 100% y esto generará un ejercicio de responsablilidad", señalaba antes de criticar abiertamente la gestión del departamento autonómico de Patrimonio, como ya hizo públicamente hace unos meses reclamando entonces dimisiones que no hay llegado.

"La Dirección General de Patrmonio, que dirige Carmen Amoraga, no está teniendo la diligencia esperada", aseguraba respecto a la socialista, poniendo como ejemplo las obras para abrir el Centro de Visitantes del Castillo, que está acabado desde 2010 pero aún no ha podido ser inaugurado. "Ahí la falta de coordinación es notoria. En este tema estamos insistiendo desde el ayuntamiento por activa y por pasiva, porque no entedemos qué pasa con las obras que tienen en marcha, pero nunca acaban ", apuntaba.

Junto a ello, criticó al Ministerio de Cultura. "El millón de euros que prometió el Ministro cuando vino hace ya tiempo, aún no sabemos nada. Además, lo último que hicieron allí fue una intervención de emergencia", recordaba.