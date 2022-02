«No hay que limitarse a recuperar solo el aspecto físico del patrimonio»

A sus 69 años, este licenciado en Economía es conocido especialmente en la comarca por haber creado y estado al frente durante décadas de un lugar referente: La Librería El Puerto. Por ello, desde Amimo se ha querido reconocer su papel en la lucha por las libertades durante la dictadura y en la dinamización cultural de la ciudad.

Me han dicho que está muy sorprendido por este premio...

Como puedes comprender, sí, me ha sorprendido y mucho, uno se jubila para leer, vivir tranquilo y si acaso hacer un recorrido por las obras del barrio, que es a lo que nos dedicamos los jubilados, estoy emocionado y sorprendido. Nunca se me hubiera ocurrido que me tocaría pasar por esto, bueno, es broma.

Su apuesta por la conservación y recuperación del patrimonio industrial no es nueva. ¿Qué opina del camino recorrido y del que aún queda por delante?

La recuperación de la memoria en cualquiera de sus formas nos sitúa en nuestro lugar en la sociedad, incluso en el mundo. Recuperar el patrimonio industrial es relativamente reciente y por consiguiente queda mucho por hacer, pero yo creo que no hay que limitarse solo a su aspecto físico sino a la toma de conciencia de quiénes somos y dónde estamos y preservar eso para posteridad . Así la tarea no termina nunca.

Aunque ya hay colectivos en la ciudad como Amimo, Apips o los Amigos de la antigua Escuela de Aprendices, ¿ve margen para que la sociedad ayudara de otra manera en toda esta tarea?

La conservación de la memoria es tarea de todos, pero queda claro que asociarse la facilita y mejora.

En Amimo le han reconocido como un referente a favor del compromiso social y la dinamización cultural. ¿Hasta qué punto hemos avanzado a esos niveles?

Naturalmente que se ha avanzado en ese aspecto y mucho, ahora las instituciones cubren muchos aspectos que antes se realizaban de forma totalmente voluntaria y altruista. Eso ha supuesto no solo un aumento de medios, sino también una continuidad y seguridad que antes no teníamos.

El oficio de librero no debe ser fácil en una sociedad dominada por el audiovisual, Amazon y el comercio electrónico. ¿Abrir cada día su local es como otro ejercicio de resistencia?

Bueno, yo ya no lo abro, estoy en excedencia ‘sine die’, pero el pequeño comercio siempre tiene una lucha permanente por el espacio con los grandes, cambian las circunstancias y los modos, pero siempre están ahí. Sí, somos resistentes natos

¿Cómo ve las nuevas generaciones? ¿Hay para que la preservación del patrimonio y el amor a la lectura vayan calando?

Siempre hay margen para procurar una sociedad mejor y ello incluye de forma natural ser consciente de la realidad por la que navegas. Los libros siempre han sido a lo largo de los siglos un exponente de esa búsqueda Y respecto a la segunda cuestión, los jóvenes de ahora leen mucho más que hace años, hemos de esperar que esa tendencia se amplíe con el tiempo.