«Un auténtico deleite para los oídos», «los pelos de punta», «ojalá Rigoberta haga una versión con orquesta» o «para poner en una película» son algunos de los más de 80 comentarios que el joven compositor y vecino de Gilet, Kike Soriano, ha recibido estos días en su canal de Youtube tras compartir la versión sinfónica de la canción del Benidorm Fest Ay mamá, de Rigoberta Bandini, que él mismo ha grabado.

En tan solo 13 días, esta pieza ha conseguido más de 28.000 visualizaciones y se ha compartido a través de varias plataformas. Incluso la propia intérprete la rebotó en su perfil de Twitter, obteniendo más de 3.300 ‘me gusta’. Soriano explica a Levante-EMV que «la idea nació al escuchar la canción en el Benidorm Fest, ya que es reivindicativa y me sorprendió». «No me la podía sacar de la cabeza y decidí versionarla en mi canal», señala el joven. Para él, como para muchos seguidores de este festival, «fue una lástima que no fuese la elegida, ya que podría haber quedado en muy buena posición en Eurovision».

Remarca que fue el primer sorprendido tras la reacción de la cantante de Ay mamá. «El domingo vi que mucha gente estaba comentando el vídeo y, tras buscarlo en Google, descubrí que Rigoberta lo había compartido en su Twitter». Tras esta interacción, la pieza ha obtenido una media de 10.000 reproducciones al día. «Me encantaría que ella o alguien cercano interpretara esta versión en una orquesta», recalca.

No obstante, ésta no es la única pieza que este vecino de Gilet ha versionado en su perfil de Youtube, ya que se pueden encontrar otras canciones como Súbeme la radio, de Enrique Iglesias; Nada, de Shakira o Despacito, de Luis Fonsi. Sin embargo, este canal se viralizó con las versiones en valenciano Dolçaina estil, Me’n vaig a la mascletà o El ball del caloret, de la Penya Cristal Dior, de la cual este vecino de Gilet forma parte, llegando a alcanzar 900.000 visualizaciones en algunos de ellos.

«Adapté la versión del Dolçaina estil a una versión en la que el personaje de Pocoyó era quien la bailaba y la cantaba y me sorprendió porque ha tenido 127 millones de visualizaciones y la mayoría de ellas en Asia», afirma Soriano, quien, entre risas, añade «me imagino a un niño en Vietnam cantando sobre mandarinas o clementinas».

Música de película

Este compositor también ha creado música para documentales, para un spot y varios cortos. «Ahora estoy haciendo la música para una película, pero, en mis ratos libres, me gusta hacer versiones de algunas canciones», indica Soriano, quien añade que «hay mucho trabajo detrás». Reconoce que «no compongo las versiones para que se viralicen, pero me gusta leer los comentarios y las felicitaciones que escribe la gente».

Este joven de Gilet concluye que seguirá creando versiones, ya que «me gustan los retos». Reconoce que las redes sociales son una ventana para dar a conocer otros tipos de música más allá del género más comercial.