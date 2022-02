Alertan de un intento de envenenamiento masivo a perros y gatos

El hallazgo de una bandeja de carne llena de cristales y de numerosas bolsas de raticida en un solar del Port de Sagunt ha hecho dar la alarma a una protectora de la ciudad «ante el riesgo al envenenamiento masivo de los numeroso gatos y perros que frecuentan la zona».

Fue un vecino el que les alertó al pasar por un descampado situado cerca de la playa, junto a la desembocadura del río. «Parece que intervino a tiempo, porque no tenemos constancia de ninguna muerte. Ahora, yo no había visto nunca nada de tanta envergadura y hecho de una forma tan descarada», explicaba a Levante-EMV Margarita Masyebras, la responsable de «El Refugio de Tula», la entidad que ha dado la alerta tanto a la población como a la Policía Local. «Allí no hay un problema de ratas para justificar tanto veneno. Pero sí gatos de varias colonias cercanas, personas que van a pasear con sus perros y también con niños. Podía haber ocurrido una desgracia. Yo cuando lo ví, me quedé aterrorizada».

Masyebras instaba a extremar las precauciones a quienes frecuenten la zona y a avisar a la Policía Local si encuentran algo parecido. «Al informar a los agentes, me dijeron que lo tendrían en cuenta. Pero también es muy importante que la gente les llame si ven sobres de veneno, comida envenenada de cualquier tipo o a algún pobre animal envenenado», apuntaba. «Esto permitirá que lo retiren de la vía pública con garantías y que nadie se lastime o intoxique si toca lo que no debe», añadía, lamentando el incivismo y los riesgos que estos actos entrañan tanto para mascotas como para las personas.