Más de 200 personas se han concentrado esta tarde en el Port de Sagunt para rechazar la guerra en Ucrania, con gritos como "No queremos guerra. Queremos paz" y proclamas contra Putin.

La ONG Morvedre Acull es la que ha ido dando difusión a esta convocatoria que ha reunido a personas de diferentes edades, incluidas numerosas familias que proceden de ese país y están asentadas desde hace tiempo en la población.

"Estamos muy preocupados. Tenemos allí familia y a amigos. Nos sentimos mal porque no sabemos cómo ayudarles. Algunos se están presentado voluntarios al ejército y no pueden ni dormir", relataba Alexandre, un vecino del Port de Sagunt desde hace 22 años que no podía ocultar la angustia con la que él y los suyos están viviendo estos días.

"Duele mucho, mucho, mucho", añadía Estefanía, una mujer de 60 años, también con raíces ucranianas y asentada 22 años en España, que ahora se moviliza con tal de mandar ayuda humanitaria a su país de origen. "Mucha gente española se me ha acercado para ofrecerse ayudar, así que solo puedo dar las gracias", decía tras hacer una lectura muy diferente del papel de los gobiernos. "En realidad en Ucrania llevamos 8 años luchando solos contra Rusia y ahora la ayuda que estamos recibiendo para luchar contra ellos es poca", lamentaba.