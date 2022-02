«Queremos seguir sumando en casa y dar una alegría»

El Atlético Saguntino se mide a las 15.30 horas al CD Castellón B a domicilio en busca de una victoria que les mantenga en lo más alto de la clasificación, mientras el CD Acero recibe a las 18.30 h al Torrent CF con la intención de volver a puestos de play off de ascenso.

El Atlético Saguntino se enfrenta a un Castellón con necesidad de salir de puestos de descenso. Así, los de Vicente Mir buscarán la victoria para seguir como mínimo colideres junto al Valencia Mestalla. Llegan al partido tras cederle un punto al Recambios Colón, que les privó de terminar la jornada primeros. No quieren perder más puntos, pues la parte alta de la tabla está muy apretada. Delante tendrán a un rival que volvió a puestos de descenso tras perder ante el Silla, después de estar ocho jornadas puntuando. La necesidad hará que no le pongan las cosas nada fáciles al rival.

El entrenador rojillo, Vicente Mir, expresa sobre el choque que «nos enfrentamos a un equipo que sí es cierto que está en los puestos de bajo, pero juegan bien, ya que es fuerte tanto en defensa como en ataque y tiene jugadores que parecen bastante veteranos». Reconoce que «llegan necesitados de puntos, como nosotros, pero nuestro caso para estar arriba, por lo que tenemos que salir muy concentrados y mentalizados de que necesitamos los tres puntos y hacernos fuertes en las contras para ver si somos capaces de recuperar el balón en presión en campo contrario y en contras y, así, poderles hacer daño».

Por su parte, el CD Acero vuelve a jugar hoy en casa, en el Fornás, y no querrá que los puntos se marchen del Port de Sagunt. Después de perder en el derbi ante su eterno rival, los de Sandro Castro no han vuelto a tener otro traspiés y ya encadenan dos victorias consecutivas. Hoy buscarán la tercera ante un Torrent que está por detrás de ellos en la clasificación con dos puntos menos. Los rojiblancos, que están sextos con los mismos puntos que el Orihuela, quinto clasificado, quieren ganar para que no les adelanten en la tabla y poder pasar al Orihuela y colocarse de nuevo en puestos de play off de ascenso.

«No pensar en la tabla»

Jandro Castro, entrenador rojiblanco expresa sobre el choque que «afrontamos el partido entrenando toda la semana con mucha intensidad, muchas ganas e ilusión de seguir sumando puntos y más en nuestra casa para darle una nueva alegría a nuestra afición». Reconoce que «intentamos no pensar en clasificación porque aún queda mucho y creo que desviarnos de lo que nos ha ido bien hasta ahora, que es ir partido a partido, entrenar y competir bien los fines de semana, sería un error».