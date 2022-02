Una bailarina pide una salida para una pareja atrapada en Ucrania

La bailarina del Port de Sagunt Magda Fuertes se ha convertido en altavoz de la "durísima situación" que están viviendo unos amigos atrapados en un hotel de Ucrania sin saber cuándo podrán regresar a España.

"Están viendo cómo caen las bombas cerca de donde están y nadie les ayuda a salir de allí. Desde la embajada solo les dijeron hace unos días que se quedasen donde estaban, pero nada más. Luego solo han visto que la embajadora se ha ido del país y ellos siguen sin saber cómo regresar a España", contaba.

Magda explicaba que sus amigos acudieron a Ucrania a participar como árbitros en un competición de baile deportivo y ahora no tienen forma de hacerse con un vehículo para escapar del horror de la invasión. "Es una vergüenza lo que les está pasando. Yo como bailarina también he tenido que viajar al extranjero y, si te pasa algo, tu referencia siempre es la embajada. Pero en la embajada española en Ucrania ya no hay nadie, cuando otras, como la de Portugal sí siguen allí. La nuestra se ha ido enseguida. Y, encima, luego el ministro aún hace declaraciones diciendo que la gente que se ha quedado en Ucrania es porque no ha querido venirse. Indignante", decía.