Dos vendedores de la ONCE han llevado la suerte al Port de Sagunt al cada uno vender 5 cupones premiados por importe de 175.000 euros, del sorteo de Cupón Diario de ayer lunes 28 de febrero.

Desde su punto de venta en la avenida del Cid, número 108, Mª Carmen Morales López comenta que: “estoy muy contenta de dar este premio entre mis clientes que suelen ser trabajadores y personas mayores”.

Mª Carmen es vendedora ONCE desde hace 9 años, tiene discapacidad física y antes trabajó como cocinera. En el mismo núcleo urbano, José Manuel Ibañez Ibañez también ha repartido 5 cupones más del sorteo de ayer lunes, premiados con 35.000 euros cada uno, en su punto de venta de la plaza Mare Nostrum 56.

En València también se han repartido más premios en la Av. Campanar, 118 de la mano de Francisco José López Palacios, con un cupón agraciado con 35.000 euros, y del vendedor Alfonso Fortes Verde, con otro cupón premiado a las cinco cifras, desde su kiosco de la calle Conde Trénor, 9.

Y ayer lunes también ha sido premiado un boleto de Mi Día, con 5.352 euros a través del terminal punto de venta de Liberto Montes Martinez, en su kiosco c/ Creu Quintana, 10, de Moncada.

El cupón de ayer 28 de febrero estuvo dedicado al 25 aniverario del CERMI (Comité Español de representantes de personas con discapacidad).

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.