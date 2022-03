Una experiencia única

El Europass abre la puerta a la movilidad profesional del alumnado de ciclos de Formación Profesional que cursa sus prácticas en centros de trabajo en Europa. Es la acreditación recibida por siete estudiantes del IES Jorge Juan de Sagunt que han vivido una experiencia inolvidable en Malta e Irlanda.

«Hemos crecido personal, profesional y académicamente», comentan los estudiantes del Ciclo de grado medio de Actividades Deportivas. La posibilidad de pasar tres meses en entornos laborales ubicados en zonas diversas, con la posibilidad de conducir, guiar y articular actividades deportivas en entornos distintos al propio supone un enriquecimiento curricular mayor para estos jóvenes.

La timidez, la dificultad de abandonar el ámbito familiar, así como la complejidad de tener que desarrollarse en una lengua que no es la propia han sido superados por unos jóvenes que partían hacia sus FCT en Irlanda y Malta con la convicción de ampliar su perfil profesional.

El acto de entrega de las acreditaciones Europass contó con la presencia del concejal de Educación, José Manuel Tarazona y la directora del IES Jorge Juan, Gemma Pérez. El edil instó a los jóvenes a seguir formándose y fortalecer su currículum con experiencias multiculturales. «Conocer nuevas perspectivas y formas de vida; compartir con otros compañeros que ahora ya son amigos y sobretodo ser capaces de fortalecer vuestra competencia comunicativa en inglés, son aspectos que os favorecen personal y profesionalmente».

La directora felicitó a los jóvenes y les instó a seguir forjando su perfil académico. «Habéis dado un paso firme, vuestro avance no puede detenerse; aprovechad y seguid en el ciclo de grado superior y no desaprovechéis la mejora tanto profesional como personal y el nivel de inglés adquirido».

Por su parte, Nayara Gimeno valoraba profundamente la experiencia por cuanto ha ganado: «Soy una persona tímida y muy familiar; por eso al principio me costó. Pero ahora considero esta experiencia como una de las mejores de mi vida. Es genial la gente que conoces y todo cuanto te traes a casa». Juan Pedro García añadía la singularidad que genera estar solo: «Hemos crecido mucho como personas; somos más independientes y nuestra competencia comunicativa es mucho mejor».

En este sentido, Raúl Gollart destacaba especialmente la mejora experimentada desde la perspectiva del aprendizaje del idioma y el desarrollo de la competencia comunicativa y social. «Estuvimos en un pueblo pequeño, se generó una relación especial entre nosotros y con el director de la empresa a la que ayudábamos. Hemos mejorado notablemente nuestro nivel de inglés».

Por su parte, Juan Carlos Piñol tomó rápidamente su puesto de trabajo en una empresa de animación y ocio deportivo que contaba con una zona de bosque en la que se desarrollaban todo tipo de retos y propuestas de superación. «Imagino que volveré puesto que la experiencia me ha parecido excepcional. He logrado mejorar y ser mucho más consciente de mis potencialidades y mis flaquezas, ya que he tenido que solventarlo sólo». En esta misma línea se manifestaba Álex García, quien a pesar de reconocer que los primeros pasos fueron complejos, valora sumamente su aprendizaje. «La primera semana me sentía muy solo y lo pasé mal; no obstante volvería para experimentar mucho más. Ahora mismo me siento capaz de independizarme; la experiencia me ha permitido crecer». Anais Ramo no pudo recoger su acreditación Europass puesto que se encontraba en Irlanda.

La estancia en Malta ha favorecido la mejora personal y profesional para Adrián Gallego que ha logrado incrementar sus perfil profesional con una especialización en el ámbito del buceo.