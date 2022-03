Sagunt pide ayuda para catalogar como plaga a los ciempiés

El Ayuntamiento de Sagunt ha mantenido una reunión con el departamento de Sanidad Ambiental de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en su sede de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones en València, para tratar la situación del municipio respecto a la plaga de miriápodos que afecta a varias zonas de la ciudad.

El concejal de Sanidad, Javier Timón, ha explicado que dicha reunión se solicitó desde el departamento de Sanidad, adjuntando el informe técnico que había elaborado la empresa Lokímica, «para trasladarles la magnitud del problema que estamos soportando y solicitarles asesoramiento y su colaboración desde el ámbito de sus competencias para poder solucionar este grave problema».

En dicha reunión, además de acreditar la magnitud del problema, también se les ha trasladado todas las actuaciones que se han realizado por parte del Ayuntamiento de Sagunt y que «no nos han llevado a erradicar el problema», ha señalado Timón. También se les ha comunicado la situación existente, al tratarse de una especie que no está catalogada como plaga y al no ser un vector de transmisión de enfermedades, «esto impide que exista un producto específico para combatirla, lo cual nos deja en una situación que impide que podamos combatir el problema al excederse de la competencia municipal», ha destacado el concejal de Sanidad.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Sagunt se ha solicitado: Atender a la singularidad y magnitud del problema; realizar los trámites necesarios para catalogar los miriápodos como plaga, apoyándose en una cuestión sanitaria; autorizar el uso de biocidas o productos más eficaces y persistentes y, por último, realizar los estudios necesarios para determinar el origen y las causas de la magnitud de la plaga y determinar las soluciones más eficaces.

La respuesta por parte de Sanidad Ambiental fue de «apoyo y colaboración» total hacia el Ayuntamiento de Sagunt y de «máxima implicación» en encontrar la solución al problema, bien en el ámbito de sus competencias o incluso acudiendo al Ministerio de Sanidad para que «se impliquen en este asunto, si ello fuera necesario por una cuestión que exceda de las competencias autonómicas», ha explicado Timón.

En ese sentido, en la reunión se han acordado diferentes compromisos de colaboración, por parte del departamento de Sanidad Ambiental, diseñarán un Plan Integral de actuación para el corto, medio y largo plazo. En ese sentido, realizarán un informe que acredite que se trata de una situación sanitaria que implica medidas excepcionales. Para ello, el departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Sagunto solicitará información al departamento de Salud de Sagunt en la cual se indiquen el número de atenciones médicas que se han realizado en los centros de salud de nuestro municipio e incluso en el propio hospital, que estén relacionadas con los miriápodos y que hayan podido afectar a la salud mental o física de la ciudadanía. Además también se recopilará información de las empresas del sector alimentario, instaladas en la ciudad y que se han visto afectadas por esta plaga.

En cuanto al corto plazo, el departamento de Sanidad Ambiental realizará las consultas y los trámites necesarios para autorizar a la empresa Lokímica para que utilice biocidas con un mayor porcentaje del principio activo e incluso, si fuera necesario, a utilizar algún producto fitosanitario. En ese sentido, la empresa Lokímica se compromete a facilitar los medios necesarios para realizar los tratamientos y el departamento de Sanidad a realizar el contrato de servicios específico para este asunto o a revisar el contrato actual del servicio para el control de plagas.

En cuanto al medio plazo, el departamento de Sanidad Ambiental se compromete a realizar todas las consultas necesarias tanto a la abogacía de la Generalitat como al Ministerio de Sanidad para preparar una propuesta que contenga las autorizaciones necesarias y elimine trabas administrativas. En ese sentido, el Ayuntamiento de Sagunto se compromete a realizar las correspondientes gestiones políticas para organizar y convocar una reunión con los organismos autonómicos de Urbanismo y Medio Ambiente, al más alto nivel, para el estudio, modificación, adaptación y/o convalidación del procedimiento.

En cuanto al medio plazo también, el departamento de Sanidad del Ayuntamiento junto con la empresa Lokímica, se comprometen a adaptar la Ordenanza Marco de Control de Vectores de la FVMP a la singularidad de nuestro municipio y a realizar los trámites necesarios para su aprobación, para que sirva de complemento a la nueva Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares que se encuentra en el último trámite para su aprobación definitiva, ampliando así el marco jurídico que determine las obligaciones de limpieza, mantenimiento y control de plagas de los solares abandonados.

Por último, en cuanto al largo plazo, el departamento de Sanidad Ambiental conjuntamente con el equipo de entomología contratado con la Universidad de Valencia, se comprometen a realizar un estudio sobre el terreno que determine el origen y las causas del problema y a establecer un Plan de Acción de Control de la Plaga, que incluirá limpieza y desbroce de solares, tratamientos, lucha biológica, etc. En ese sentido, el departamento de Sanidad del Ayuntamiento se compromete a poner los solares que se determinen a disposición del estudio, a realizar las limpiezas y desbroces de los solares elegidos y a realizar cuantos trámites sean necesarios. En cuanto a la empresa Lokímica, se compromete a aplicar los tratamientos indicados por el equipo encargado del estudio.

Es por esto por lo que Javier Timón ha trasladado su «satisfacción por la predisposición mostrada por parte del departamento de Sanidad Ambiental y especialmente por su coordinadora Raquel Mateu, y desear que todas las gestiones den un resultado positivo que nos lleve al desenlace que todos queremos, que no es otro que la solución de este grave problema».

Por parte del Ayuntamiento de Sagunt, a esta reunión han asistido el concejal de Sanidad, Javier Timón; el director técnico de Lokímica como empresa concesionaria del servicio de control de plagas del Ayuntamiento de Sagunto, Rubén Bueno y la trabajadora del departamento del Ayuntamiento, Rosa Moragrega. Por parte del departamento de Sanidad Ambiental han acudido la coordinadora de Sanidad Ambiental, Raquel Mateu; la técnica de Sanidad Ambiental, Pilar Ausina y el catedrático del laboratorio de Entomología y Control de Plagas de la Universidad de Valencia, José Vicente Falcó.