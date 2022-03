Los pacientes oncológicos del Hospital de Sagunt ya pueden celebrar el fin de su tratamiento de quimioterapia con un gesto cargado de significados: Tocar una campana que, además, encierra una historia muy especial.

«Es un momento muy emocionante. La tocamos con todas nuestras fuerzas», afirma Mamen Pérez, una vecina que recientemente ha acabado con su tratamiento para superar un cáncer de mama. «Es gratificante ver la cara de alegría de las enfermeras y las caras de esperanza de los demás pacientes», añadía.

La campana ha sido donada por una paciente que ya pasó por esa situación, Vanessa Arnau Roqueta, a modo de homenaje a Sofía Mateu Suller. «Fue más que una amiga, era parte de mi familia. El 30 de enero de 2020 me llamó para decirme que tras dos meses de no encontrarse bien, ese día no vendría a trabajar, que le cubriera su turno porque ella ya no podía», contaba. La razón, según explicaba, era que el cáncer había aparecido en su vida, «pero pudo volver a su normalidad después de dos operaciones y un largo tratamiento», explica Vanessa.

A ésta última el diagnóstico del cáncer le llegó en junio de 2021, «justo cuando a ella le confirmaron que el suyo iba muy rápido y que llegaba el final. Teníamos planes juntas que no pudimos cumplir», recordaba. «El último día que nos vimos, el 24 de julio de 2021, después de una conversación dura, le prometí vivir por las dos. Ese es el motivo que me llevó a donar la campana. Todas mis quimios fueron ‘×ti×mi’», afirmaba.

La vinculación entre las personas que siguen el tratamiento es muy grande ya que comparten miedos, esperanzas y alegría. «Sé que a ella le hacía ilusión hacer sonar la campana, así que donándola no solo la ha tocado conmigo, sino que sonará por ella muchísimas veces», agregaba Vanessa, además de recordar que Sofía falleció el 7 de agosto de 2021.

Para el Hospital de Sagunt, con este gesto se busca transmitir esperanza y el apoyo a todos aquellos pacientes que siguen luchando contra esta enfermedad. Desde el centro, la medida se ve como un paso más en la humanización de los cuidados, desde la convicción de que, tanto en tiempos de Covid-19 como sin ella, la alegría de un alta siempre debe compartirse y ahora más que nunca. Como aseguraba a Levante-EMV el gerente del departamento de salud, José Luis Chover, «es una iniciativa de los pacientes que nos parece relevante a la hora de infundir ánimos».

Gracias a esto, oír sonar la campana en el centro ya es sinónimo de esperanza; un mensaje de superación y alegría para el resto de los pacientes que acuden a recibir sus tratamientos. «Está comprobado, además, que este tipo de iniciativa, que se desarrolla en otros hospitales, reduce la ansiedad que supone el tratamiento y ayuda a emprender el inicio de una nueva etapa en la vida», afirmaba Albert Llueca, la pareja de Mamen.