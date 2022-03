«Gracias a este proyecto, he salido del pozo y soy una mujer sin miedos»

«Siempre he trabajado, pero llegó un momento en que sentía que no valía para nada. Solo estaba en puestos de limpieza y necesitaba un cambio». María García -nombre ficticio como el del resto de testimonios con el fin de proteger su identidad- ha sido una de las 25 participantes en el proyecto de empleo en Sagunt, que está dirigido a mujeres en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género.

María señala a Levante-EMV que conoció esta iniciativa en «uno de los momentos más duros de mi vida» y reconoce que «me ha ayudado a creer más en mí y a ser más independiente». El proyecto, que se ha llevado a cabo en 2019, 2020 y 2021, abarca a mujeres de distintas edades de toda la comarca y, muchas de ellas, con hijos. Durante el curso, siguen un itinerario integral, en el que se trabaja desde todos los ámbitos y, sobre todo, el del empoderamiento personal con el objetivo de formarlas en la búsqueda de empleo.

«Empezamos con unas sesiones individuales para tener un primer contacto con ellas y conocerlas, ya que muchas son víctimas de violencia de género y, por lo tanto, su nivel de empoderamiento es muy bajo», señala la técnica de Empleo de Cruz Roja, Esther Cruz, quien añade que «es importante que crean en ellas mismas para poder acceder a un puesto de trabajo». «En el curso han conocido sus habilidades y se han dado cuenta de la importancia de contar con una buena formación y unas competencias», recalca.

Muchas de ellas han accedido al proyecto a través de Servicios Sociales o por iniciativa propia. «Además, se ha convertido en un espacio para compartir y una red de apoyo, ya que muchas han vivido situaciones similares», afirma la técnica de Cruz Roja.

María señala que «gracias a este proyecto he hecho cosas que pensaba que no podría hacer y he salido del pozo en el que me encontraba, por lo que ahora soy una mujer libre y sin miedos».

Las 25 integrantes, durante el curso, también han accedido a unas prácticas laborales y, gracias a ello, 14 de ellas han conseguido un puesto de trabajo durante los últimos meses. Para ello, desde Cruz Roja les ofrecen ofertas de empleo que las propias empresas les envían o ellas mismas se encargan de encontrar el puesto más adecuado a sus intereses.

Alicia es una de ellas. Actualmente trabaja en un almacén de naranjas y se siente realizada, ya que «ha sido una oportunidad para aprender a conocerme y trabajar en nuevos proyectos y , gracias a ello, he aprendido que, aunque me cueste, nadie me puede decir que no puedo porque ahora cuento con más recursos». En este sentido, Esther Cruz añade que «ellas ahora se sienten comprendidas y sienten que han vivido un cambio, por lo que están más cómodas».

Otra de las integrantes, que ha conseguido un puesto de trabajo en un almacén de naranjas, afirma que «ya había tenido otros trabajos, pero hacía mucho que no trabajaba y, por lo tanto, no podía recibir ninguna ayuda». Por ello, destaca que «he recuperado mi autoestima y mi vida ha cambiado completamente porque confío en mí y me siento capaz».

Este proyecto desarrollado por Cruz Roja ha cambiado la vida de estas mujeres que han mejorado laboralmente y también a nivel personal aprendiendo que nada ni nadie puede con ellas.