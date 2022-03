Partit clau en el Nou Morvedre

L’Atlètic Saguntí s’enfrontarà demà (17 hores) a l’Orihuela CF en el Nou Morvedre amb l’objectiu de continuar colíder i marcar distàncies amb un rival directe pel play off d’ascens, que arriba en una molt bona dinàmica, i a sis punts del conjunt saguntí.

L’entrenador local, Vicente Mir, expressa sobre el partit que «l’afrontem com una final més davant un rival que sabem que serà molt complicat. És dels rivals que en els últims partits porta el millor nivell de tots, quant a punts. Sabem que juguen molt ordenats i els agrada jugar bé al futbol. A més té un molt bon equip. No va començar molt bé perquè va tenir problemes a l’hora de fer la plantilla, però a poc a poc ha signat molt bons futbolistes. A més el canvi d’entrenador, ha sigut clau. Óscar li ha donat a l’equip molta fluïdesa i bon joc».

El tènic afegeix que «és un grup que a poc a poc s’ha ficat en play off amb una moral alta i crec que no baixarà d’aquí perquè la línia que porta és per a lluitar pel primer lloc també». Quant a les baixes, Mir ha explicat que «tenim les mateixes que la setmana passada, Boix i Escudero, la resta de l’equip està al complet. Nosaltres hem entrat bé i encara que l’últim partit en casa no va ser el millor, ens vam recompondre guanyant al Castellò per a afrontar el partit amb l’Orihuela amb més garanties».