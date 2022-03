Morvedre ya tiene listo un segundo convoy para enviar ayuda a Ucrania

El Camp de Morvedre ya tiene listo un segundo convoy con ayuda humanitaria a Ucrania a través de una asociación constituida recientemente por personas que residen en la comarca pero tienen allí sus raíces, Help Ucrania.

Desde la entidad, no obstante, tienen claro que deben extremar las precauciones para garantizar que todo llega a su destino. «Tenemos que ser muy cautos con todos los pasos que damos porque sospechamos que hay intermediarios que aprovechan estos envíos para hacer negocio y lo que transportan nuestros camiones no es para eso», explicaba Alla Fedoriu, una de las voluntarias ucranianas afincada en Sagunt, al frente de la coordinación del acopio, recepción y redistribución de todo el material que se está recogiendo para los refugiados ucranianos en una nave de Canet d’ en Berenguer, cedida por el ayuntamiento, donde se deposita la ayuda humanitaria de la comarca.

Esto llevó este lunes a frenar la salida del segundo convoy hasta tener claro que el primero, que partió a finales de este semana, hubiese llegado a su destino.

Para poder operar dentro de un marco legal «y trabajar con más seguridad», voluntarios de la comunidad ucraniana en la comarca se han constituido como asociación.

De momento, ya han enviado cerca de 20 toneladas de enseres destino Ucrania. Lo han hecho a través de un camión cuya primera parada está prevista que sea en Leópolis, ciudad ucraniana a 70 kilómetros de la frontera con Polonia donde hay una base de recogida y distribución de la ayuda humanitaria que va llegando. Sin embargo, desde la asociación se trabaja para que el segundo convoy pueda llegar un «poco más para dentro», donde aseguran que están otras personas instaladas donde han podido, que «han huido de sus casas con lo puesto y que necesitan de nuestra ayuda, aunque nuestros intermediarios ya nos han dicho que será difícil».

Este primer convoy partía de Canet el jueves, pero hacía parada en Vilafranca y en Barcelona para recoger más productos y de allí emprender el viaje a tierras ucranianas.

«Todo está preparado para cargar un segundo camión, el material se encuentra organizado en la nave, pero habrá que esperar hasta conocer si el cargamento del primero llega a su destino sin problemas», explicaba la voluntaria.

Help Ucrania ha conseguido la ayuda de más de 50 voluntarios y una importante red de colaboradores, tanto en la comarca como en la zona de conflicto, donde todo está dispuesto para recibir a los camiones con ayuda. «En la frontera tenemos a nuestra gente que nos está esperando y saben de la llegada de nuestros convoyes», explicaba Fedoriu. Sin embargo, esto no ha sido fácil. Han tenido que contactar con empresarios españoles para poner en marcha esta red de transporte, conseguir contactos importantes y de fiar para la logística.

Uno de los problemas es el combustible que se necesita para el transporte. «Aunque los depósitos van llenos, «desconocemos si les llegará para todo el viaje y hemos tenido que ayudar a los camioneros también para que puedan repostar».

Puntos de recogida

Esta nueva asociación junto con el Ayuntamiento de Sagunt y los consistorios de la comarca han creado una red de puntos de recogida por todo el Camp de Morvedre que se centraliza en Canet y de ahí se redistribuye.

Por otro lado, Help Ucrania también ha acogido a cerca de una veintena de refugiados, «son familiares y amigos principalmente, que están con nosotros en nuestras casas ».

Respecto a la ayuda humanitaria, Help Ucrania ha realizado un listado de lo más necesario: Productos de aseo e higiene personal, mantas, sacos de dormir y alimentos no perecederos. «Por ahora no necesitamos más ropa», apuntaba desde esta entidad.