Canet, por la libertad

Canet d’en Berenguer reivindicó libertad e igualdad para las mujeres en la conmemoración del 8 de Març. Así lo recogía el manifiesto que leyó la concejala de Igualdad, Felín Gómez, durante un acto en el que participaron alumnos de los colegios la Muralla y Camarena Canet.

«El destino es la libertad y el camino la igualdad» fue el lema elegido para la celebración, dos conceptos que vertebraron la intervención de la edila del área de la Dona. «La libertad de las mujeres es que ningún estado, empresa ni persona pueda violentar los territorios donde vivimos, nuestros cuerpos y nuestras vidas. Es construirnos a nosotras mismas sin que nadie nos diga qué podemos o no ser o sentir. Es poder escoger cómo y con quien nos queremos relacionar. Es aprender a querer y a dejarse querer, sin poseer ni ser poseídas», apuntó Gómez.

El ciclo de la desigualdad

Respecto a la igualdad, la concejala socialista considera «clave» el «empoderamiento de mujeres y niñas, para romper con el ciclo de la desigualdad, la discriminación y la violencia a la que nos vemos sometidas todavía en pleno siglo XXI». La concejala hizo una petición a los presentes: «No debemos aceptar las cosas que no podemos cambiar sino cambiar las cosas que no podemos aceptar», parafraseando a la activista política Angela Davis y terminó recordando que «la igualdad es el alma de la libertad, no hay libertad sin ella».

Tras su discurso, los asistentes se trasladaron hasta el mural por la igualdad pintado frente al colegio la Muralla y después hicieron parada en la plaza del Castell, decorada para la ocasión por Dones Canet y en la que se han colgado los dibujos realizados por los escolares para el concurso del cartel anunciador del 8 de Març.