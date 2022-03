«Más dinero municipal para sacar las castañas del fuego a Puig y a Oltra»

La aprobación del proyecto de adecuación del río Palància a su paso por el núcleo histórico de Sagunt y los planes municipales de aportar fondos a su ejecución ha llevado al portavoz del PP, Sergio Muniesa, a lamentar que el tripartito «desvía más dinero municipal para sacar las castañas del fuego al Consell de Puig y Oltra».

El popular recuerda el anuncio de que el ayuntamiento elaboraría el proyecto, pero su financiación llegaría de la Generalitat y el Estado, al tiempo que «todos los años llevamos una enmienda para que el presupuesto autonómico contemple una partida para estas obras -la última ascendía a 11 millones de euros-, pero el PSOE y Compromís votan en contra. Ahora -añade el portavoz del PP en Sagunt- la reivindicación ha dado paso a la sumisión. Ya no hay camisetas ni pancartas, solo silencio».

Muniesa insiste en que éste no es el único caso en el que «el alcalde y su tripartito evidencian su debilidad política en la Generalitat y el Estado», ya que las consecuencias de este «peso político» se trasladan a «la Gerencia, donde el gobierno del Botànic no ha destinado ni un solo euro y el ayuntamiento le salva los muebles con el anuncio de un proyecto para la ciudad jardín pagado con fondos municipales, del que, por cierto, hasta la fecha no sabemos nada, aunque debe estar listo».

El portavoz del PP también señala que «la Nau no corre mejor suerte y un año más sigue esperando una intervención que lleva años anunciándose, mientras que el Museo Industrial sigue cerrado, el Economato tapiado, la Gerencia no tiene proyecto ni financiación... Los olvidos del Consell los pagamos los vecinos y los más perjudicados son nuestro municipio y su patrimonio, que se encuentran con la falta de soluciones por parte de los gobernantes de todos los niveles».