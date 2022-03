Tensión política en Torres Torres

Las acusaciones de abuso de poder, falta de transparencia, generar enfrentamiento entre vecinos y mentir, que los ediles del grupo socialista de Torres Torres dirigieron en las páginas de Levante-EMV contra la alcaldesa, Amparo Bolós, ha obtenido respuesta de ella: «Es una pataleta política, ya que no se sostienen por ningún lado».

La presidenta de la corporación local explica que «nunca ha habido tanta transparencia en el ayuntamiento como ahora», haciendo referencia a la plataforma Gestiona, a la que tienen acceso todos los concejales para el día a día de la administración local. Una información que, según ella, los ediles socialistas «han utilizado para sus fines particulares».

Bolós arremete contra los dos concejales, a los que acusa de «moverse por intereses personales» y les señala como los responsable del enfrentamiento entre vecinos. «Como ambos han sido presidentes de dos urbanizaciones, uno del Tochar y otro de Tom Ferrer, solo les interesan esos vecinos, el resto les da igual. No velan por el interés general de Torres Torres, no trabajan para todos, sino para lo de esas urbanizaciones. De ahí que en los plenos les retire la palabra porque siempre son las mismas peticiones sobre lo mismo y hay muchos más asuntos de interés. Esto no es abuso de poder, porque quien modera los plenos es la alcaldesa».

«No hay mentiras»

Respecto a las «mentiras» que le atribuyen sobre la instalación del contenedor de poda del Tochar, Bolós aclara que no hay ninguna mentira. «El tema lo sacó en una reunión de la mancomunidad la concejala del PSOE solicitando que el plan de residuos contemplara la recogida de poda en las urbanizaciones porque en el Tochar la Generalitat había instalado uno, un hecho que nos pareció discriminatorio cuando conocimos que era a coste cero, ya que el resto de vecinos de otras urbanizaciones tienen la obligación de llevarlo al ecoparque». Éste, según la alcaldesa, fue uno de los motivos por los que precintó el contenedor y el segundo fue «porque estaba instalado en un terreno municipal, de lo que no habían informado al ayuntamiento, saltándose la legalidad».

Bolós también ha querido responder a las declaraciones de los socialistas en las que negaban que la alcaldesa fuera un ejemplo en la defensa de los derechos de las mujeres al renunciar a una subvención del Labora que podría mejorar su situación laboral. A este respecto, aclara que renunció porque una de las seleccionadas era su hermana. «Ya habían llegado a mis oídos las maniobras de algunos grupos para acusarme de trato de favor y decidí renunciar».

«Si de defender de los derechos de las mujeres se trata, nunca ellos han presentado una moción ni un ruego al respecto y lo más fuerte, no han secundado los actos del 8 de Març», terminaba Bolós.