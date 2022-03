Obligado a regalar o pagar por tirar 35.000 kilos de mandarinas

Un agricultor de Sagunt, Raimundo Giménez, se ha visto abocado a tener que pagar por tirar casi la mitad de la producción de un campo de mandarinas. El hecho en sí, por desgracia, es algo que ya viene ocurriendo desde hace años en muchos campos del Camp de Morvedre cuando, por calibre u otras razones, los comercios acaban por dejar gran parte de un campo sin recolectar y el peso de la fruta madura se convierte en un obstáculo para que el árbol pueda volver a producir. Sin embargo, Giménez no ha dudado en prepararse una pancarta tipo sándwich donde se ofrece a regalar los 35.000 kilos de mandarinas que una firma de Murcia le dejó de repente sin recoger, tras recolectarle unos 40.000.

«En teoría me iban a coger toda la fruta de la finca pero un buen día dijeron que no volvían. Como me avisaron cuando ya estaba madura, no tuve margen para intentar venderla a otro; así que solo he podido regalarla o pagar porque me la tiren al suelo», contaba entre indignado y apesadumbrado a Levante-EMV.

Esto le impedirá recuperar todo lo invertido en unos costes de producción cada vez más altos, sobre todo, por la subida de los precios de los abonos, de la luz y los tratamientos contra las plagas. «La agricultura se muere y el agricultor se arruina. Eso es lo que está pasando», apuntaba.

Entre harto y dolido, Giménez no dudó en acudir con su pancarta recientemente a la manifestación celebrada por las calles de València para reclamar soluciones para el campo. En ella se ofrecía a regalar 50 kilos de fruta por persona y «la que quisieran» a los habitantes de su pueblo del alma, Aras de los Olmos. En aquella protesta llamó la atención de muchos aunque, según explica, «nadie vino a por ella».

Por ello, aún regalándola también con fines benéficos en Sagunt, Raimundo ha tenido que pagar para que le tiren al suelo miles de kilos de mandarinas. «Es un desastre llegar a esto. Muchas familias no pueden pagarla en los supermercados, pero a nosotros no nos pagan ni lo que nos cuesta producirlas y tenemos que tirarlas. Es una lástima», decía.

Giménez pedía así apoyo a las administraciones y lanzaba un SOS para el campo, incluso haciendo una parodia en un vídeo que se puede ver en la página web de este diario. «Si los políticos no nos ayudan, esto va al traste. Al igual que los agricultores nos morimos, la agricultura también», auguraba. «Mantener el campo no es que no dé beneficios, es que nos cuesta dinero. Tenemos agrupaciones que nos defienden pero el comercio, en la letra pequeña de los contratos que nos hace firmar, ya se salva bien la espalda para hacer luego lo que él más le interesa», insistía.

Casos como el de Raimundo, en el que gran parte de la producción de mandarinas se ha quedado en el árbol y habido que pagar para que la tiren «no han sido aislados este año en Sagunt», según aseguraba a Levante-EMV el presidente de la asociación de agricultores de AVA-Ascosa Sagunt, Francisco Campillo. Aún así, apunta que «los precios de las mandarinas han sido peores que el año pasado pero se ha podido subsistir. El problema ha sido el fallo en la producción, que ha sido inferior y nos hemos gastado mucho dinero en la lucha contra el cotonet, sin llegar a poder controlarlo del todo y, encima, ha habido que tirar las naranjas afectadas para que te compraran las buenas», decía, dando por segura una representación de Sagunt en la manifestación del campo en Madrid el próximo día 20.