«Esperamos hacer bueno este punto en nuestro campo»

El Atlético Saguntino se llevó un punto de Xàtiva tras empatar a 1 frente a un necesitado Olímpic. Los rojillos mantienen la segunda posición, aunque un poco más lejos del líder. En su último compromiso, las primeras ocasiones fueron visitantes por medio de Esteve y Kike Torrent, aunque los que se adelantaron en el marcador fueron los locales poco antes de la media hora de partido.

Tras el paso por vestuarios, a los saguntinos les dieron vida los cambios y, en el minuto 55, Kike Torrent puso las tablas tras un córner. Pudieron hacer más los romanos con aproximaciones peligrosas, pero finalmente se tuvieron que conformar con el reparto de puntos.

El entrenador, Vicente Mir, apunta que «el partido comenzó muy igualado, aunque ellos se adelantaron con un gol de penalti en una jugada tonta. Erramos en un corte de balón y el delantero forzó la falta dentro del área. La segunda parte, el equipo tuvo más personalidad, más chispa e intensidad y eso hizo que metiéramos gol pronto y tuviéramos dos ocasiones claras, una de Mirraño y otra de Borja que bien pudieron convertirse en el 1-2. Al final el empate no es un mal resultado, porque el Olímpic se lo estaba jugando todo».

El técnico del conjunto romana añade que «al final hemos conseguido un punto que esperamos hacerlo bueno en nuestro campo contra el Jove Espanyol la próxima jornada para así llegar a València con opciones y hacer un buen partido allí. Está todo muy complicado e igualado pero tenemos que seguir pensando en nuestro objetivo que es seguir en puestos de promoción de ascenso».

El CD Acero también tuvo que repartirse los puntos a domicilio con el Hércules B. Javi García adelantó a los rojiblancos al borde del descanso, mientras que los blanquiazules empataron a poco más de 5 minutos para el final del encuentro. Jandro Castro, señala que «puntuar fuera de casa no es fácil y, aunque la igualada llegó en el último tramo, ellos estuvieron mejor en la segunda mitad,. Considero que el resultado es lo más justo. Cuando no puedes ganar, no perder es muy importante y el equipo sigue sin perder varios partidos, compitiendo muy bien. El balance es positivo porque el equipo dio una buena imagen, dio la cara contra un buen rival ya que el filial del Hércules es un buen equipo».