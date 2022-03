Plaza Rodrigo arrasa en Morvedre

Plaza Rodrigo ha arrasado en el Camp de Morvedre en el año «del retorno a la normalidad» y se ha impuesto no solo como mejor falla de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), sino también en otras categorías.

Su primer premio fue celebrado ayer por todo lo alto enfrente del ayuntamiento, en un Camí Reial abarrotado, con las mascarillas como único recordatorio de la covid y música de todo tipo para celebrar el regreso de esa ceremonia en directo, que en septiembre solo se pudo seguir por internet.

Ese oro, además, tiene para Rodrigo un sabor especial, al verse como una recompensa a un esfuerzo colectivo y al haber confiado de nuevo en Erik Martínez, el artista con el que ganaron también en 2019 pero patinaron en 2021. Como explicaba a Levante-EMV el presidente de la comisión, Jorge Caballero: «Estamos muy contentos. Mucho. Este primer premio era lo que queríamos. Habíamos trabajado en la comisión mano a mano con el artista para conseguirlo porque, con toda la situación de aumento de precios, realmente hacía falta», decía, precisando que le ayudaron «a lijar y empapelar un contraremate, concretamente, la muñeca que está a la izquierda, sentada sobre una columna».

Caballero, no obstante, remarcaba el trabajo del artista de Cullera. «La falla ha quedado muy bien. El año pasado obtuvimos con él un 5º premio, que no era el resultado que buscábamos, pero ahora hemos vuelto a ganar», apunta.

Esta convicción de que Rodrigo merecía el primer premio también era compartida entre los sectores más jóvenes de la comisión. «Está muy bonita. Durante la entrega estábamos muy nerviosas, porque La Marina estaba también muy bien pintada y a la de El Palleter también le veíamos opciones, pero la nuestra, mejor», apuntaban Blanca Akba, Eva Cebrián, Claudia Lorente y Ángela Soto.

La alegría, además, era máxima en Plaza Rodrigo al hacer recuento de todos los galardones acumulados: Mejor falla de Sagunt de Presidencia de la Generalitat y A Punt, mejor pintura monumento grande y Primer premio al mejor playback, así como a la coreografía, vestuario y escenografía de esa categoría; Ninot indultat por votación popular (l’Epicentre), además de otros reconocimientos en la cabalgata donde, como admitía su presidente, «era muy complicado porque no llegamos a ella en las mejores condiciones».

Triunfo de ‘La Seducció’

El triunfo en el monumento grande le ha llegado a Rodrigo con ‘La Seducció’, una falla presupuestada en 52.000 euros, que en realidad no era la más cara de la comarca pues otras dos comisiones del Port de Sagunt, La Victòria y El Palleter, habían invertido un poco más, 54.000 euros.

De hecho, en La Victòria se tuvieron que conformar con el segundo premio en esta sección, donde La Marina quedó tercera, seguida de la falla de Gilet y de la Eduardo Merello.

Aunque La Victòria había quien confiaba en ganar en el año de su 50 aniversario, esa segunda plaza se asumió con deportividad. Como apuntaba a este diario una de sus falleras, Laura Espinosa, «esta vez no ha podido ser y hay que reconocer que Rodrigo ha plantado también una falla muy bonita», decía.

En infantil, el triunfo sí fue para La Victòria, que llevaba el monumento más caro de la comarca, con 20.000 euros; un proyecto de Mario Pérez titulado ‘Cinc dècades d’Infantesa’. «Esta vez el doblete no ha podido ser, pero estamos muy contentos con este primer premio», comentaba otro fallero de La Victòria mientras Laura lamentaba que su hijo, de 9 meses, no hubiera podido vivir en directo el premio de su falla «porque estaba constipado y no se ha podido vestir», decía.

En esta sección, Plaza Rodrigo quedó segunda y también logró el de la mejor pintura, mientras La Palmereta fue tercera, seguida de La Marina (4º), El Palleter (5ª) y Plaza del Sol (6º).

La entrega de premios fue presidida por las falleras mayores de la comarca y las autoridades desde el balcón del ayuntamiento. Allí, Aitana González y Sandra Ordiñaga estuvieron junto al alcalde, Darío Moreno, que sorprendió al vestir indumentaria valenciana, algo nunca visto en la historia reciente de la ciudad. También estaban allí el alcalde de Gilet Salva Costa, la concejal de Cultura, Fiestas y Cultura Popular de Sagunt Asun Moll, así como el presidente de la Federación fallera, Jaime Gil, el vicepresidente general de esta entidad, Paco Giménez y los representantes de la Targa de Cecina ( la ciudad italiana hermanada con Sagunt), Leonardo Bellan y Sara Bianchi.

En la lectura de premios, no faltó quien echó de menos a la comisión de El Remei, sancionada a no participar en los actos de la Federación de este año al negarse a participar en las Fallas de septiembre, pese a lo acordado en la mesa de presidentes.

Visita sin ediles

Tras la entrega de banderines, se inició la visita de cortesía a las comisiones de Sagunt, sin que el alcalde y la edil de Fiestas participaran en ella, como habían hecho en septiembre. De este modo, se ciñeron a lo que habían pedido expresamente desde la Federación Fallera el día anterior al primer edil, al considerar que esto restaba protagonismo a las Falleras Mayores. Aún así, en el colectivo fallero hubo hasta quien llevó camisetas mostrando su apoyo al alcalde.