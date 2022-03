Revientan la tragaperras de un bar de Sagunt tras salvar 5,5 metros de altura

Los robos en bares para reventar las máquinas tragaperras se han reactivado en Sagunt. La pasada madrugada, una o varias irrumpieron en un local del núcleo histórico y lograron su objetivo sin que nadie les viera en ese momento, pues lo sucedido solo trascendió a primera hora de la mañana, en el momento de abrirlo al público.

Para lograr su objetivo, tuvieron que emplearse a fondo y arriesgarse a una seria caída pues no llegaron a reventar la puerta metálica de entrada. Forzaron una reja de hierro de una ventana situada a 5,5 metros de altura de la calle, ya que da a una plaza situada a un nivel inferior. Así, aunque la abrieron solo un poco, lograron el espacio suficiente para entrar.

Para salvar tal desnivel de la calle, la policía sospecha que debieron aparcar una furgoneta o un vehículo alto junto a la pared para así, desde la parte superior, acceder hasta ese lugar. Luego, aprovechando que en esa ventana solo había una mosquitera, tuvieron el camino más fácil. «Cuesta pensar que alguien pueda meterse por ahí, pero esta mañana lo único que estaba forzado era esa reja. La puerta estaba bien», explicaba a Levante-EMV Pepi, la trabajadora que abrió excepcionalmente el local ayer y se encontró con un panorama muy diferente al habitual.

«La máquina tragaperras la han destrozado pero bien. Está a trozos», contaba. «De la caja registradora también se llevaron todo lo poco que había, hasta las moneditas de dos céntimos. Solo he encontrado unas pequeñas en el suelo que se ve que se les cayeron al irse», añadía.

El nivel de destrozo de la máquina es tan grande que en el local cuesta pensar que ningún vecino oyera nada, cuando hay fincas cerca, si bien el hecho de estar en Fallas pudo ayudar a despistar.

No obstante, la idea a la que ahora da vueltas el propietario es otra: El quitar la tragaperras. «Éste no es un bar de los que viene mucha gente a jugar y, para acabar así, igual no vale la pena», decía.