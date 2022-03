La CHJ dice ahora que adecuar el Palància está en su planes, pero no tiene dinero

No hay más que poner el dinero para que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) haga memoria y reconozca la conveniencia de adecuar el cauce del río Palància a su paso por el núcleo histórico de Sagunt. Así se desprende de los últimos acontecimientos entorno a este proyecto pendiente desde hace un década, que el ayuntamiento se ha encargado de impulsar no solo desde un punto de administrativo, sino también económico con la reserva para este año de 450.000 euros.

Para desenmascarar al organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático resulta muy útil la labor que desempeña el senador por Compromís, Carles Mulet, quien no se cansa de preguntar de forma recurrente sobre la desalinizadora, el Castillo, la regeneración de las playas del norte de Sagunt o el paseo marítimo del Port.

Es también el caso de la adecuación del Palància, sobre la que el Estado se había desentendido en los últimos años, después de la inversión millonaria que permitió la recuperación del delta del río justo hasta su llegada al núcleo histórico. Esta actuación se desarrolló a través de un convenio suscrito entre la CHJ y la Generalitat, que contemplaba inicialmente una inversión de 8 millones de euros, sufragada en dos terceras partes por el organismo estatal y el otro tercio por el autonómico.

A partir de esa primera fase a la que se sumó una segunda con el compromiso original de llegar con la tercera hasta el núcleo histórico, la CHJ ha justificado durante los últimos años que dentro de sus competencias no está la adecuación de los cauces por los cascos urbanos e incluso en una de sus excusas más recientes, apenas hace un par de años, había admitido que «ni en los Programas de Medidas establecidos en el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar ni en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica constan medidas relativas a la restauración y adecuación del río Palància a su paso por el núcleo urbano de Sagunto». Textual y muy claro.

Pues bien, solo ha hecho falta que el ayuntamiento redacte el proyecto de mejora ambiental del río Palància entre la calle Gilet y la carretera N-340, con un presupuesto ligeramente superior a los 872.000 euros, para que el organismo estatal diga que este proyecto «no ha desaparecido de la planificación hidrográfica», según recoge una respuesta al senador Mulet de la semana pasada.

Este organismo asegura incluso que el borrador del plan hidrológico para los próximos años contempla un programa genérico de «mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de ribera y del sustrato del lecho en la demarcación hidrográfica del Júcar», dotado con 5 millones, aunque «afecta a muchas masas de agua. Por tanto, no se puede determinar las tareas que se podrán acometer, dadas las limitaciones presupuestarias».

Bandazos

El alcalde, Darío Moreno, reconoce en palabras a Levante-EMV que la CHJ «va dando bandazos en este asunto». De hecho, el socialista apunta que no ha sido fácil obtener el permiso para ejecutar el proyecto municipal. «No nos dejan hacer más. Nuestra idea era de mayor alcance, pero la CHJ lo limitó mucho. Queríamos hacer más actuaciones en las zonas públicas, pero todo se prohibió. Su criterio es que en la zona entre Sagunto y Puerto se adecuaron los márgenes, pero no el cauce en sí, donde solo se puede naturalizar. Así, en Sagunto solo nos dejan extraer hormigón, cemento y otros restos artificiales; eliminar especies alóctonas o invasoras y sustituirlas por autóctonas; así como actuar en senderos que faciliten que las personas no vayan por en medio de la vegetación».

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha salido al paso de las críticas recientemente vertidas desde varios sectores por un supuesto olvido de la zona de la desembocadura del río Palància en beneficio del tramo que discurre por el núcleo histórico. El socialista explica en palabras a Levante-EMV que «hay un proyecto de la Generalitat para actuar en el corazón del delta, que es la zona que ahora mismo no presentaría problemas para ejecutar trabajos».

El alcalde añade que, en el resto de este espacio, «faltan las demoliciones de las casetas por parte de la Generalitat», aunque al mismo tiempo defiende que «en el delta no se había actuado jamás y en esta legislatura se ha ejecutado la Senda Blava -con una inversión de 300.000 euros procedentes del convenio con Red Eléctrica de España- y un 30 % de los derribos de las construcciones ilegales», trabajos financiados con casi 100.000 euros procedentes de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica.

Moreno reconoce que «entiendo que no vamos tan rápido como quisiéramos, pero, desde luego, empujamos para ver realidades pronto» en el objetivo de convertir el Palància en un elemento naturalizado para uso recreativo.

El alcalde espera «ver realidades pronto» en el delta

Asegura que la zona de la desembocadura está pendiente de las actuaciones del Consell

Rafa Herrero. Sagunt