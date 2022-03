La ofrenda más esperada

La ofrenda volvió ayer a las calles de Sagunt, tres años después de una etapa marcada por la pandemia y con la vista puesta en el cielo. La lluvia, sin embargo, dio una tregua que la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) supo aprovechar pues, sobre las 13 horas, decidió adelantar 60 minutos el inicio del desfile y esto fue clave para acabarlo justo a tiempo, antes de que el asfalto se volviera a mojar.

Tras dos años marcados por la covid, en el desfile se vieron muchas muestras de emoción, mientras el frío era otro de los protagonistas, junto a las flores y la música. Con los casi 500 ramos, ‘Pichonet’ y varios voluntarios formaron un manto con el que quisieron hacer una apuesta por la paz, ahora que la invasión de Ucrania ha devuelto a la actualidad el drama que suponen todas las guerras.

Después de que todas las comisiones hubieran entregado sus flores, llegó el turno de las Falleras Mayores de la comarca, Sandra Ordiñaga y Aitana González, y sus cortes de honor; en un acto al que no faltaron el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, la edil de Cultura, Asun Moll y responsables de La Targa de Cecina, además de otros ediles.

Por la mañana, el tiempo también permitió celebrar la particular ofrenda de El Remei de Sagunt, es decir, la comisión que fue sancionada a no participar en los actos oficiales de este año de la Federación por haberse negado a hacerlo las Fallas de septiembre como se acordó en la mesa de presidentes. En este caso, llevaron sus flores a la imagen situada en la ermita de la Virgen de los Desamparados y San Roque junto a algunos vecinos que quisieron acompañarles.

Hoy, si el tiempo no lo impide, la ofrenda en el Port de Sagunt comenzará a las 11 horas desde el Centro Cívico hasta la Tenencia de Alcaldía. No obstante, la Federación Fallera iba a estar pendiente de las previsiones meteorológicas hasta el último momento y no descartaba hacerlo dentro de la iglesia, por turnos, como ya ocurrió la última vez.

emoción y mucho frío. Las comisiones volvieron a llevar sus ramos a la imagen colocada junto al ayuntamiento. 1 2

3

4

Diversos instantes del desfile hasta lel consistorio.

5 Una de las imágenes de la ofrenda que hizo El Remei, la falla sancionada.

6Las Falleras Mayores de la comarca, con sus cortes de honor, junto al alcalde de Sagunt, la edil de Cultura, responsables de la Federación Fallera y de La Targa de Cecina. F