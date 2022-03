Los ecologistas de Agró denuncian «improvisación» con Parc Sagunt II

Acció Ecologista Agró ha denunciado la «improvisación en la política económica de la Generalitat», que ha quedado demostrada a su juicio «por el cambio radical de uso» en Parc Sagunt II que supone, según este colectivo, que se planteara como un polígono logístico y ahora se vuelque con la posible instalación de una megafactoría de Volkswagen. Este «cambio de rumbo- insisten desde Agró- pone en entredicho la capacidad planificadora de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y parece que ya no deja opción a la discrepancia, porque ya no le importa a nadie qué costes ambientales tendrán que pagarse», dicen.

En esta línea, el colectivo ecologista se pregunta qué medidas se aplicarán entre las contempladas en la declaración ambiental y territorial estratégica de la segunda fase de Parc Sagunt, como un plan de vigilancia ambiental, la necesidad de estudiar la huella de carbono o la creación y mantenimiento de un corredor ambiental. «Según nuestra experiencia -apuntan desde estas fuentes- no se han cumplido los planes de vigilancia ambiental en ninguno de las instalaciones industriales que rodean Parc Sagunt II, lo que demuestra que estos procesos normativos no son más que trámites burocráticos sin solidez, que no garantizan la sostenibilidad ambiental».

Agró añade que «como antes hicimos con la logística, abrazamos ahora cualquier propuesta que mantenga la ilusión de un sistema económico de crecimiento ilimitado, ignorando sus síntomas de agotamiento. Dejamos nuestros destinos como ciudadanas y trabajadores en manos de multinacionales que ya han demostrado su falta de escrúpulos a la hora de contabilizar emisiones de carbono, dejar sin trabajo a las personas o derrochar el territorio donde se establecen».