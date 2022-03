Las intensas lluvias han dejado algunos incidentes en la subcomarca de La Baronia.

En Segart, un desprendimiento de piedras registrado de madrugada ha obligado cortar durante varias horas la carretera de circunvalación que va hacia las urbanizaciones del Murtal, La Mallà y el Garbí, por lo que los vecinos de esas zonas han tenido que pasar por el sinuoso y estrecho pueblo.

El alcalde, Francisco Garriga, aseguraba no obstante que desde las 12 horas, aproximadamente, ese paso ya se ha normalizado pues, por orden suya, un vecino ha podido retirar las piedras con una retroexcavadora. "Eso ha sido en una zona que es propiedad particular, pero hablaremos con él para que tome medidas y no vuelva a pasar", decía a Levante-EMV.

Ayer los bomberos de Sagunt ya tuvieron que movilizarse sobre las 20:48 horas para realizar un rescate en Estivella, en el Camí Pla, donde un vehículo en el que viajaban dos personas y su perro se había quedado también bloqueado por agua, según informa la agencia Efe.

En las últimas 24 horas, se han acumulado un total de 123 litros por metro cuadrado en Algar de Palància, según la agencia Efe. Sin embargo, el alcalde, Juan Emilio Lostado, aseguraba que "ha llovido bastante, pero bien".

Junto a ello, apuntaba que la presa de Algar está funcionando con normalidad. "Baja bastante candidad de agua porque lleva la que vien del pantano del Regajo más la de la rambla de Azuebar. Pero están regulando la que baja para reservar para el riego", apuntaba subrayando que "no hay peligro de nada".