La gran crecida experimentada por el río Palància, tras las intensas lluvias en su parte alta, han provocado que el río se haya desbordado en un punto del Port de Sagunt: A la altura de la urbanización Ciudamar, la avenida Mediterráneo y el paseo marítimo.

De momento no ha habido accidentes ni daños personales, según fuentes policiales. No obstante, se está pendiente de confirmar que no ha habido nadie que haya quedado atrapado en las casetas del delta, donde a veces suelen dormir varias personas.

La Policía Local ha estado toda la noche vigilando las zonas inundables. Todos los accesos al río están cortados, incluida la Avenida Sants de la Pedra desde los denominados 'Ojos del puente' a la gasolinera Octaplus.

De momento, en Sagunt se han registrado 22,6 mm de lluvia, según los datos de Avamet a partir de la estación meteorológica situada en la zona internúcleos.