Los paros en el transporte están complicando el envío de ayuda a humanitaria a Ucrania, sobre todo la que gestiona la ONG de Sagunt, Help Ucrania.

Esta huelga ha encarecido los convoyes que viajan a la zona de conflicto, lo que ha dejado a esta asociación sin apenas fondos para afrontarlos, ya que los últimos camiones han tenido que ser sufragados con fondos propios porque las empresas encargadas de la logística que colaboraban con la ONG no pueden asumir ese coste dado el incremento del precio del combustible.

Ante esta situación de emergencia, desde Help Ucrania han abierto una cuenta bancaria «ES68 3058 2214 0627 2001 2670» con la que esperan conseguir financiación que permita seguir llevando alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad a tierras urcranianas, para lo que solicitan la colaboración ciudadana.

Al margen del tema económico, la huelga también está ralentizando la salida de nuevos camiones desde Canet d’en Berenguer desde donde se gestiona toda la ayuda del Camp de Morvedre: alimentos, medicamentos, ropa, enseres, productos de primera necesidad, que se apilan en la nave cedida por el ayuntamiento a la espera de emprender viaje a Ucrania.

Durante varios días, no ha podido salir ningún vehículo con carga, el último fue este lunes. En concreto, fue una furgoneta cargada hasta los topes. «Tenemos material, pero no medios», explicaba una de las portavoces de la ONG, Alla Fedoriuk. «Ésta llegará a puntos más concretos, directamente a familias, no a bases como en ocasiones anteriores», explicaba en relación al destino de la furgoneta. Con anterioridad, el sábado partía el único trailer que han conseguido contratar desde que se declaró el paro. «Es un camión con matrícula ucraniana, de una empresa de allí, lo que le permitirá entrar en el país». Éste iba cargado con más de 20 toneladas de material entre el que destacaban medicamentos, ropa, alimentos, productos de primera necesidad y de higiene.

Pese a las dificultades, la ONG no deja de contactar con empresas y transportistas que se presten a hacer este trayecto. Un viaje de casi 4.000 kilómetros, cuyo coste supera los 2.500 euros en el mejor de los casos, aunque ha habido trayectos de ida y vuelta cuyo coste ha sido de casi 4.000 euros.