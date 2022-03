concienciación . Concursos, campañas de concienciación contra la violencia de género y en el uso del lenguaje inclusivo y no binario son algunas de las apuestas que realizó la Escuela Oficial de Idiomas de Sagunt en el marco del Dia de la Dona. El tablón de anuncios que vela por la igualdad y la convivencia en el centro aborda en seis idiomas una apuesta firme por el lenguaje no excluyente. Asimismo el alumnado ha participado de la propuesta didáctica planteada con la exposición ‘No somos un caso aislado’. Fotografías que visibilizan la discriminación de mujeres inmigrantes con un código Qr permite al visitante conocer su relato; tras escucharlo los participantes pueden responder diversos cuestionarios y hasta participar en un sorteo. Esta dinámica se ha impulsado en colaboración con Alianza por la Solidaridad, Mujeres Voces y Resistencias junto a otros colectivos. No faltó la charla «Di basta a la violencia de género», de la presidenta de la asociación Amigas Supervivientes, Mayte lafuente; todo, promovido por la Comisión de Igualdad y Convivencia de la Escuela de Idiomas.