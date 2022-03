El PP de Sagunt no ha tardado en reconocer la "gran noticia" que supone la instalación en Parc Sagunt II de la gigafactoría de baterías de Volkswagen, una oportunidad que "no puede desaprovecharse". Para ello, en palabras del portavoz municipal, Sergio Muniesa, "se deben redoblar los esfuerzos y que las demandas y reivindicaciones que durante años no han obtenido respuestas, ahora sí, de una vez avancen sin objeciones, ni excusas".

El popular añade que uno de los pilares del proyecto de la multinacional alemana es "el empleo", que confía en que afecte "a los desempleados de nuestra ciudad, para lo que reclamamos se trabaje en mecanismos como el Activa Empleo, abandonado durante estos años por el tripartito, para preparar a los parados acomodando sus perfiles profesionales a las necesidades de demanda que exija la empresa". Según añade Muniesa, para que la planta esté operativa en 2026 "se hace necesario coordinar todos los esfuerzos para llegarcon todo el trabajo hecho. No solo la necesidad de acelerar todos los trámites para que Parc Sagunt II sea una realidad cuanto antes y superar lo más rápido posible las etapas de expropiación en las que nos encontramos, sino ejecutar las obras de urbanización para lo que además se hace necesario que todas las infraestructuras rodadas y los desdoblamientos pendientes y ferroviarios que llevamos reclamando años, sean una realidad inmediata. Se requiere agilidad para cumplir todas las etapas hasta 2026, algo que al actual tripartito se le atraganta a la vista de los resultados mostrados hasta la fecha en su gestión". Sobre ls infraestructuras, el portavoz del PP en Sagunt apunta que "ahora cobra de nuevo relevancia el rechazo del gobierno socialista a las enmiendas a los presupuestos para que se ejecutaran de inmediato los accesos desde el polígono Parc Sagunt a la A7 y AP7, porque no se pueden fiar los accesos a una rotonda provisional como solución para el incremento previsto de tráfico rodado".