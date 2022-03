Juan A. Velasco sitúa su primera novela en Sagunt y València

El escritor Juan Antonio Velasco presentará su novela «Atenea Arse. La fuerza del cielo» este viernes día 25, a las 19.00 horas, en el museo de la Via del Pòrtic de Sagunt. Se trata de la primera novela del autor local. Una interesante y original obra de ficción y fantasía, con un tono marcadamente realista que lo aleja de la novela juvenil contemporánea y del género fantástico más ortodoxo.

La historia que narra el autor transcurre en escenarios de València y Sagunt, lugares por los que se desarrollan las tramas, creadas con destreza y descritas con un extraordinario grado de detalle y precisión, al igual que hace con los personajes principales y secundarios.

Estos, además, están perfectamente construidos y dotados de una complejidad importante, lo que les hace muy poliédricos, con alta dosis de contenido subjetivo y psicológico. Como explica el autor, «un día le conté a mi hija pequeña un cuento sobre lo que hoy es Atenea Arse. Ella fue quien me dijo que eso sería una buena historia ,y ese fue el empujón que necesitaba para lanzarme a escribirla», explicaba. A esto añadía: «El camino de escribirla se convirtió en una forma de vivir la historia. Cada día, ansiaba sentarme ante el ordenador para saber que le pasaría a la protagonista. Además, siempre he pensado en Valencia, en general, y en Sagunt, en particular, como escenarios para ambientar una historia, ya que tienen todo el encanto de ciudad antigua, pero con un aura cosmopolita que las hace inigualables».

Policía como protagonista

El personaje principal, Atenea Arse, cree tenerlo todo controlado. Una joven aspirante a inspectora de policía, fuerte, inteligente, luchadora, decidida y con las ideas muy claras. Se siente dueña tanto de su vida sentimental como de su carrera profesional. Pero todo cambia, en un instante, cuando es asaltada una noche. A partir de ese momento, unas fuerzas sobrenaturales entran en su vida, convirtiéndola en la protagonista principal de una lucha entre el bien y el mal: batalla que lleva produciéndose desde el principio de los tiempos. Por ello, a partir de ahí surge la duda de si podrá Atenea «ser merecedora de un don ancestral y ser capaz de mantener el equilibrio con el mundo oculto, donde ángeles, demonios y demás criaturas malditas luchan por hacerse con el control de la humanidad? ¿Será sensato dejarse aconsejar por alguien de tan dudosa reputación como Lucifer?»; unas respuestas que solo el libro nos da.