Agró reclama que se cumplan las exigencias ambientales en Parc Sagunt I y II

Acció Ecologista Agró ha reclamado que se cumplan «de verdad» las exigencias ambientales en Parc Sagunt I y II, «pues en la primera fase no hay un sólo árbol plantado, ni una placa fotovoltaica sobre las empresas. No hay paradas de autobús ni carril bici. Una vergüenza que debería solucionarse antes de plantear nuevos proyectos», decía su presidente, Jorge Mateos, para asegurar que, ante la segunda fase del polígono, barajan acciones administrativas y legales. «No consentiremos que se haga hasta ahora», dice.

El alcalde, Darío Moreno, ha precisado que el proyecto de ajardinamiento de Parc Sagunt I se espera empezar a ejecutar este año con una inversión de más de 6 millones que incluye un carril bici y un paseo elevado sobre el marjal. «El ayuntamiento no ha recepcionado esa obra porque le falta esa inversión. Y lo mismo hará en Parc Sagunt II, estar vigilante».

Desde Agró, no obstante, se ve con recelo Parc Sagunt II y la gigafactoría de Volkswagen pues creen que éstas, «la nueva cantera y las infraestructuras que se quieren implantar supondrán una pérdida de la calidad ambiental y de vida; cambios que suponen un giro radical y sobre lo que se ha debatido poco, por no decir nada», decía Mateos recalcando: «El cambio que precisa esta sociedad sumida en crisis periódicas es el del modelo económico neoliberal de crecimiento ilimitado e imposible, no sólo el de cambiar de fuente de energía».