Ayer partía desde Canet d’en Berenguer el primer camión con destino a Ucrania cargado de ayuda humanitaria del Camp de Morvedre y enviado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Se trataba de alimentos, mantas, ropa y productos de primera necesidad e higiene personal repartidos en un total de 14 palés en cuya carga han colaborado operarios del ayuntamiento y voluntarios de la ONG Help Ucrania, responsables de la organización del material que se custodia en una nave de propiedad municipal, cedida por el consistorio.

Se trata de un primer vehículo, cargado del material que se ha ido depositando en los puntos de recogida establecidos por toda la comarca (colegios, mercados, edificios municipales, sedes culturales) bajo la coordinación del Ayuntamiento de Sagunt, materiales que luego son trasladados hasta la nave de Canet donde se organizan y se distribuyen.

En total, en esta nave se han recolectado 35 palés de ayuda humanitaria procedente de toda la comarca que gestiona la FVMP, material cuya nueva entrega no tienen fecha establecida, aunque en su clasificación y organización siguen trabajando más de 40 voluntarios. A estas cantidades se suman las propias recogidas por la ONG Help Ucrania, que realiza sus envíos de manera particular hasta la zona del conflicto.

El alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni Chordá, estuvo supervisando la carga durante el día de ayer y destacó muy satisfecho «cómo se ha volcado la ciudadanía de la comarca con el pueblo ucraniano. En Canet recogemos a diario kilos y kilos de ayuda. Por eso, quiero agradecer esas muestras de solidaridad; una ayuda que debe continuar dada la persistencia del conflicto y las necesidades».

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, se manifestó en términos similares, agradeciendo las donaciones, el voluntariado, la labor de distintas ONG, así como la colaboración de «múltiples empresas de la comarca que nos han ayudado con el embalaje y con el transporte de todo el material».